Cuántas finales de Mundial jugó España y cómo le fue en cada una

España busca ganar una nueva final de la Copa del Mundo. Su historial es postivo antes de enfrentar a Argentina.

España disputará ante Argentina la segunda final mundialista de su historia. Antes del Mundial 2026, La Roja solamente había llegado una vez al partido por el título y consiguió consagrarse campeona.

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Su único antecedente corresponde a Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos durante la prórroga. Por lo tanto, España llega a la final de Nueva York/Nueva Jersey con una efectividad perfecta: una final disputada y una ganada.

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Sudáfrica 2010: España 1-0 Países Bajos

La primera final mundialista de España se disputó el 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo.

El equipo dirigido por Vicente del Bosque enfrentó a Países Bajos en un partido cerrado, físico y con pocas situaciones claras. Arjen Robben tuvo las mejores oportunidades del conjunto neerlandés, pero no consiguió superar a Iker Casillas.

El encuentro terminó sin goles durante los 90 minutos y debió continuar en la prórroga. Cuando faltaban cuatro minutos para una posible definición por penales, Cesc Fàbregas asistió a Andrés Iniesta y el mediocampista convirtió el 1-0.

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El gol de Iniesta le dio a España la primera Copa del Mundo de su historia. La Roja también se convirtió en la primera selección europea que consiguió proclamarse campeona mundial fuera de su continente.

Mundial 2026: España vs. Argentina

La segunda final española será contra Argentina el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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España consiguió la clasificación después de derrotar 2-0 a Francia en la semifinal. La selección de Luis de la Fuente llega invicta, con seis victorias, un empate y apenas un gol recibido durante todo el torneo.

Una victoria le permitiría conquistar su segunda Copa del Mundo y mantener su efectividad perfecta en finales. Una derrota representaría el primer subcampeonato mundialista de su historia.

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España puede ganar dos de sus dos finales

La Roja forma parte del reducido grupo de selecciones que ganaron la primera final mundialista que disputaron.

Si derrota a Argentina, habrá conquistado sus dos primeras definiciones. Si pierde, su balance quedará igualado con un título y un subcampeonato.

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Además, España puede unir la Eurocopa 2024 con el Mundial 2026 y repetir una secuencia que ya consiguió entre la Eurocopa 2008 y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.