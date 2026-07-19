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Mundial 2026

Cuántas finales de Mundial jugó España y cómo le fue en cada una

España busca ganar una nueva final de la Copa del Mundo. Su historial es postivo antes de enfrentar a Argentina.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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España quedó campeón en 2010.
© Getty ImagesEspaña quedó campeón en 2010.

España disputará ante Argentina la segunda final mundialista de su historia. Antes del Mundial 2026, La Roja solamente había llegado una vez al partido por el título y consiguió consagrarse campeona.

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Su único antecedente corresponde a Sudáfrica 2010, cuando derrotó a Países Bajos durante la prórroga. Por lo tanto, España llega a la final de Nueva York/Nueva Jersey con una efectividad perfecta: una final disputada y una ganada.

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Sudáfrica 2010: España 1-0 Países Bajos

La primera final mundialista de España se disputó el 11 de julio de 2010 en el Soccer City de Johannesburgo.

El equipo dirigido por Vicente del Bosque enfrentó a Países Bajos en un partido cerrado, físico y con pocas situaciones claras. Arjen Robben tuvo las mejores oportunidades del conjunto neerlandés, pero no consiguió superar a Iker Casillas.

El encuentro terminó sin goles durante los 90 minutos y debió continuar en la prórroga. Cuando faltaban cuatro minutos para una posible definición por penales, Cesc Fàbregas asistió a Andrés Iniesta y el mediocampista convirtió el 1-0.

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El gol de Iniesta le dio a España la primera Copa del Mundo de su historia. La Roja también se convirtió en la primera selección europea que consiguió proclamarse campeona mundial fuera de su continente.

Mundial 2026: España vs. Argentina

La segunda final española será contra Argentina el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium.

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España consiguió la clasificación después de derrotar 2-0 a Francia en la semifinal. La selección de Luis de la Fuente llega invicta, con seis victorias, un empate y apenas un gol recibido durante todo el torneo.

Una victoria le permitiría conquistar su segunda Copa del Mundo y mantener su efectividad perfecta en finales. Una derrota representaría el primer subcampeonato mundialista de su historia.

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España puede ganar dos de sus dos finales

La Roja forma parte del reducido grupo de selecciones que ganaron la primera final mundialista que disputaron.

Si derrota a Argentina, habrá conquistado sus dos primeras definiciones. Si pierde, su balance quedará igualado con un título y un subcampeonato.

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Además, España puede unir la Eurocopa 2024 con el Mundial 2026 y repetir una secuencia que ya consiguió entre la Eurocopa 2008 y la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

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