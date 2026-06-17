Cuál es el ranking FIFA de Uzbekistán y cómo se clasificó al Mundial 2026

Uzbekistán no llega al Mundial 2026 como una selección más. Llega como debutante absoluto, con una historia de frustraciones eliminatorias que finalmente quedó atrás y con el desafío inmediato de enfrentar a Colombia en la primera fecha del Grupo K.

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Para el fútbol uzbeko, el partido en el Azteca no será solo un estreno mundialista. Será el cierre de una espera larguísima y el inicio de una etapa nueva: por primera vez, la selección de Asia Central estará en la Copa del Mundo.

El equipo llega con una mezcla particular: ranking discreto, clasificación histórica, jugadores jóvenes de proyección y una presión distinta a la de las potencias. Uzbekistán no parte como favorito en el grupo, pero ya logró algo que nunca antes había conseguido.

Qué puesto ocupa Uzbekistán en el ranking FIFA

Uzbekistán ocupa actualmente el puesto 50° del ranking FIFA masculino , según la actualización publicada el 11 de junio de 2026 .

Ese lugar lo ubica como el equipo peor posicionado del Grupo K , detrás de Portugal , Colombia y RD Congo . Aun así, el ranking también muestra un crecimiento: Uzbekistán alcanzó en este ciclo uno de los mejores lugares de su historia.

La uzbeka venía moviéndose durante años lejos de los principales focos de selección internacionales, pero su clasificación al Mundial confirmó un salto competitivo dentro de Asia.

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Cómo se compara Uzbekistán con Colombia y el resto del Grupo K

El debut ante Colombia será una prueba fuerte para Uzbekistán. La selección sudamericana llega mucho mejor ubicada en el ranking y con más experiencia mundialista.

Así están ubicadas las selecciones del Grupo K:

Portugal: 5°

5° Colombia: 13°

13° RD Congo: 46°

46° Uzbekistán: 50°

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La diferencia con Colombia es clara: la selección cafetera está 37 puestos por encima de Uzbekistán en el ranking FIFA.

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El margen con RD Congo es mucho más corto, apenas 4 puestos , lo que puede convertir ese partido en un duelo clave dentro de la pelea por sostener opciones en el grupo. Portugal, en cambio, aparece como el rival de mayor jerarquía de la zona, pese al empate en el debut ante los congoleños.

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Cómo se clasificó Uzbekistán al Mundial 2026

Uzbekistán se clasificó al Mundial 2026 al terminar segundo en su grupo de la tercera ronda de las Eliminatorias asiáticas .

Ese segundo lugar le dio un boleto directo a la Copa del Mundo y evitó el camino más largo del repechaje. La clasificación llegó después de una campaña muy sólida en una zona exigente, donde Uzbekistán logró mantener la regularidad y competir hasta el cierre.

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El resultado que terminó de sellar el boleto fue un empate 0-0 ante Emiratos Árabes Unidos en Abu Dabi. Ese punto fue suficiente para asegurar la primera clasificación mundialista de su historia.

El final de una espera larga

La clasificación tuvo un valor enorme porque Uzbekistán ya había estado cerca varias veces. Durante años, la selección quedó marcada por eliminatorias dolorosas, cruces ajustados y oportunidades perdidas.

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Esta vez no se le escapó. El equipo logró romper esa barrera y transformarse en uno de los nuevos debutantes del Mundial 2026.

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Para un país que nunca había jugado una Copa del Mundo desde su independencia, el boleto representa mucho más que un resultado deportivo: es un salto de identidad para todo su fútbol.

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Las figuras de Uzbekistán para el Mundial

Uzbekistán llega al torneo con una base que mezcla futbolistas de experiencia y nombres de proyección internacional.

Entre sus piezas más reconocidas aparece Eldor Shomurodov , delantero con recorrido en Europa y referencia ofensiva del equipo. También destaca Abdukodir Khusanov , defensor de gran proyección y uno de los talentos más importantes del fútbol uzbeko.

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A ellos se suman jugadores que fueron creciendo dentro del proceso de selección juvenil y que ahora tendrán su primera gran prueba mundialista.

El calendario de Uzbekistán en el Grupo K

Uzbekistán vs. Colombia: 17 de junio, Estadio de la Ciudad de México

17 de junio, Estadio de la Ciudad de México Portugal vs. Uzbekistán: 23 de junio

23 de junio RD Congo vs. Uzbekistán: 27 de junio