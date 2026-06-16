Cuál es el ranking FIFA de Jordania y cómo se clasificó al Mundial 2026

Este martes, Jordania debuta en el Mundial 2026 contra Austria y es, en los papeles, el rival más accesible del Grupo J.

Jordania vive el momento más importante de su historia futbolística. La selección asiática debuta en el Mundial 2026 ante Austria, por el Grupo J, en el primer partido mundialista de su historia.

El equipo dirigido por Jamal Sellami llega como el seleccionado peor ubicado de su zona en el ranking FIFA, pero también como una de las grandes historias del torneo. Su presencia en la Copa del Mundo ya representa un salto enorme para un país que nunca antes había alcanzado este escenario.

Cuál es el ranking FIFA de Jordania

Jordania ocupa actualmente el puesto 63° del ranking FIFA masculino, una ubicación que la coloca lejos de los favoritos del Grupo J, pero dentro de una etapa de crecimiento muy fuerte para su fútbol.

Ese lugar marca el rol con el que llega al Mundial: no aparece como candidata a avanzar, pero sí como una selección capaz de competir desde el orden, la intensidad y el impulso emocional de su primera participación mundialista. El debut ante Austria será una prueba inmediata.

ver también Austria vs. Jordania: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo J del Mundial 2026 en Centroamérica

Comparación del ranking FIFA de Jordania con Austria y el resto del Grupo J

El Grupo J está integrado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Según el ranking FIFA previo al Mundial, Jordania es el equipo peor ubicado de la zona.

Así están ubicadas las selecciones del grupo:

Argentina: 1°

1° Austria: 24°

24° Argelia: 28°

28° Jordania: 63°

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La diferencia con su rival del debut es clara: Austria está 39 puestos por encima de Jordania en el ranking FIFA.

La distancia también es amplia con los otros dos rivales del grupo. Argelia le saca 35 puestos y Argentina aparece 62 lugares por delante, además de llegar como número uno del mundo y vigente campeona mundial.

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Cómo se clasificó Jordania al Mundial 2026

Jordania se clasificó al Mundial 2026 al terminar segunda en el Grupo B de la tercera ronda de las Eliminatorias asiáticas. Esa posición le dio un boleto directo a la Copa del Mundo y confirmó la primera participación mundialista de su historia.

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Jorda sueña con ser la revelación de la cita máxima, pero le tocó un grupo áspero. (Foto: Jordan FA)

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El momento clave llegó con la victoria 3-0 ante Omán, un resultado que, combinado con la derrota de Irak ante Corea del Sur, aseguró matemáticamente la clasificación jordana.

Fue una campaña histórica. Jordania logró sostenerse entre los mejores equipos de su grupo y terminó por detrás de Corea del Sur, una de las potencias tradicionales de Asia.

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La primera Copa del Mundo de Jordania

El Mundial 2026 será la primera participación de Jordania en una Copa del Mundo. Ese dato convierte cada partido del grupo en un capítulo histórico para el fútbol del país.

La selección jordana ya había dado señales de crecimiento en el continente, especialmente con su gran actuación en la Copa Asiática 2023, donde llegó a la final y cayó 0-3 ante Qatar. Ese recorrido ayudó a construir una base competitiva y a instalar la idea de que el equipo podía dar el salto definitivo.

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La clasificación al Mundial confirmó ese crecimiento. Jordania dejó de ser una sorpresa regional para convertirse en una de las nuevas caras del torneo.

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El calendario de Jordania en el Grupo J

Austria vs. Jordania: 16 de junio

16 de junio Jordania vs. Argelia: 22 de junio

22 de junio Jordania vs. Argentina: 27 de junio