Cuál es el ranking FIFA de Japón y cuántos puestos lo separan de Brasil en el Mundial 2026

El equipo japonés llegó a esta instancia después de una fase de grupos invicta. Empató contra Países Bajos, goleó a Túnez y cerró con un 1-1 ante Suecia

Japón llega al partido contra Brasil por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia en contra en el ranking FIFA, pero con argumentos futbolísticos para competir.

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En la actualización previa al Mundial, Japón aparece en el puesto 18, mientras que Brasil ocupa el lugar 6. Es decir, entre ambas selecciones hay 12 puestos de diferencia a favor del equipo sudamericano.

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El partido se jugará este lunes 29 de junio en el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium. Para Japón, será una oportunidad histórica; para Brasil, una prueba clave para sostener su candidatura al título.

Cuál es el ranking FIFA de Japón

Japón ocupa el puesto 18 del ranking FIFA, una ubicación que lo mantiene como la selección asiática mejor posicionada antes del Mundial.

El equipo japonés llegó a esta instancia después de una fase de grupos invicta. Empató 2-2 contra Países Bajos, goleó 4-0 a Túnez y cerró con un 1-1 ante Suecia. Esos resultados le permitieron terminar segundo en el Grupo F y meterse en los 16avos de final.

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Aunque aparece por debajo de Brasil en el ranking, Japón no llega como un rival menor. Su recorrido en el grupo mostró orden, intensidad y capacidad para competir contra selecciones europeas de nivel.

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Cuál es el ranking FIFA de Brasil

Brasil está en el puesto 6 del ranking FIFA, 12 lugares por encima de Japón.

La Canarinha sigue instalada entre las selecciones más fuertes del mundo y llegó al Mundial como una de las candidatas al título. Su fase de grupos tuvo un arranque exigente, con empate ante Marruecos, pero luego mostró una versión más contundente con goleadas ante Haití y Escocia.

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El ranking refleja una diferencia de jerarquía, historia y plantel. Brasil cuenta con futbolistas de elite, experiencia mundialista y una obligación permanente: pelear por la Copa del Mundo.

Cómo llegaron Japón y Brasil al cruce

Japón avanzó como segundo del Grupo F, detrás de Países Bajos.

Sus resultados fueron:

Países Bajos 2-2 Japón

Túnez 0-4 Japón

Japón 1-1 Suecia

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Brasil terminó primero del Grupo C, por encima de Marruecos, Escocia y Haití.

Sus resultados fueron:

Brasil 1-1 Marruecos

Brasil 3-0 Haití

Escocia 0-3 Brasil

El cruce enfrenta a una selección con peso histórico absoluto contra un equipo que viene creciendo de manera sostenida y que quiere romper una barrera en la fase eliminatoria.

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Japón quiere que el ranking no defina el partido

La diferencia de 12 puestos favorece a Brasil, pero Japón llega con confianza.

El equipo asiático no perdió en la fase de grupos y ya demostró que puede sostener partidos de alta exigencia. Su empate ante Países Bajos fue una señal fuerte, y la goleada a Túnez mostró que también tiene capacidad para resolver cuando encuentra espacios.

Para Japón, ganarle a Brasil sería una de las victorias más importantes de su historia. No solo por el rival, sino porque implicaría avanzar en una fase eliminatoria y meterse entre las mejores 16 selecciones del torneo.

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Brasil necesita hacer valer su jerarquía

Brasil llega mejor ubicado en el ranking y con más peso individual.

El equipo de Ancelotti tiene más nombres, más historia y una obligación mayor. Sin embargo, en los cruces esa ventaja previa puede volverse presión si el partido se mantiene cerrado.

Ante Japón, Brasil deberá sostener la paciencia, evitar pérdidas que habiliten contragolpes y aprovechar la jerarquía de sus atacantes. El ranking lo favorece, pero la clasificación se resolverá en el campo: en 90 minutos, en tiempo extra o en penales.

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Datos de Japón vs. Brasil