México vs. Ecuador demorado por tormenta eléctrica: ¿FIFA puede suspender el partido del Mundial 2026?

El inicio del partido entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 fue aplazado por el protocolo de tormenta eléctrica de la FIFA.

El partido entre México y Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 no comenzará en el horario previsto. El arranque del encuentro fue demorado debido a una alerta de tormenta eléctrica en la zona del Estadio Azteca, lo que obligó a activar el protocolo de seguridad antes del inicio.

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Según la última actualización, el duelo fue aplazado hasta las 7:15 PM de Centroamérica, siempre y cuando las condiciones climáticas permitan levantar la alerta meteorológica.

Hay riesgo de tormenta eléctrica en las inmediaciones del Azteca (Getty Images).

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¿FIFA puede suspender el partido?

Sí. En caso de que la actividad eléctrica continúe o represente un peligro para el desarrollo del espectáculo, el organismo puede decidir una nueva demora o incluso la suspensión del encuentro. La prioridad, en estos casos, es la seguridad de todos los protagonistas.

FIFA tiene la potestad de ordenar la suspensión del partido (Getty Images).

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Por ahora, el partido no fue cancelado definitivamente, sino retrasado por el protocolo climático. México y Ecuador esperan salir al campo en busca del pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, donde el ganador enfrentará al vencedor del cruce entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

¿Cómo funciona el protocolo de tormenta eléctrica?

Cuando se detecta actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio, las autoridades del partido pueden demorar el inicio o interrumpir el juego si ya comenzó.

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La decisión no depende de que llueva mucho ni del estado del campo, sino del riesgo que representan los rayos para jugadores, árbitros, cuerpos técnicos, trabajadores y aficionados. El encuentro solo puede comenzar cuando la alerta baja y las condiciones vuelven a ser seguras en la zona del recinto.