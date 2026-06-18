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¿Por qué no juega Alphonso Davies en el partido de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026?

El lateral de Canadá no estuvo en el debut ante Bosnia y ahora queda sin lugar en el 11 contra Qatar.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Davies vuelve a estar fuera de los titulares.
© Getty ImagesDavies vuelve a estar fuera de los titulares.

Este jueves 18 de junio, la Selección de Canadá hace su segunda presentación en la Copa del Mundo 2026. Después del empate en el estreno contra Bosnia por 1-1, recibe a Qatar (que también igualó en el debut contra Suiza) en el Estadio de Vancouver.

En este segundo juego, Jesse Marsch no tendrá nuevamente a Alphonso Davies en el equipo titular. El lateral izquierdo no será de la partida, pero se espera que haga su estreno en un Mundial en la segunda parte cuando sea momento de las modificaciones.

¿Por qué no juega Alphonso Davies en Canadá?

En la primera jornada, no ingresó porque aún no estaba recuperado en su totalidad del desgarro que sufrió en el tendón de la corva. Ahora, ya está en condiciones de jugar, pero el DT de Canadá lo preservará para la segunda etapa.

¿Juega Alphonso Davies? Alineaciones del partido de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

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El técnico Marsch considera que no es momento de arriesgar y le dará minutos en el segundo tiempo tras su larga inactividad. La última vez que estuvo en cancha fue el pasado 6 de mayo con el Bayern Múnich en las semifinales de la Champions League contra el Arsenal.

Davies lleva más de un mes sin jugar. Ante la importancia del partido que puede sentenciar el futuro de Canadá y su falta de ritmo de juego, el emblema canadiense no irá desde el arranque. Su lugar será ocupado por el lateral Richie Laryea.

La alineación de Canadá contra Qatar en la segunda jornada del Grupo B

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

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