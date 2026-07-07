Cómo llegó Suiza a los octavos de final del Mundial 2026: los partidos del rival de Colombia

Suiza se ha metido hasta los octavos de final del Mundial 2026 de forma invicta y ahora quiere eliminar a Colombia.

Suiza llega a los octavos de final del Mundial 2026 como una de las selecciones más sólidas del torneo. El equipo dirigido por Murat Yakin superó con autoridad la primera fase, terminó como líder del Grupo B y luego dejó en el camino a Argelia en los 16avos de final.

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La selección europea no necesitó depender de terceros ni de combinaciones: hizo una fase de grupos muy seria, sumó 7 puntos de 9 posibles y confirmó su clasificación con un triunfo clave ante Canadá. Después, en el primer cruce de eliminación directa, volvió a responder con una victoria 2-0 sobre Argelia para meterse entre los 16 mejores del Mundial.

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Suiza terminó primera en el Grupo B

Suiza compartió el Grupo B con Canadá, Bosnia y Herzegovina y Qatar. En una zona que también tenía al anfitrión canadiense, el equipo de Yakin mostró regularidad, pegada y oficio para quedarse con el primer puesto.

La Nati cerró la fase de grupos con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. Además, terminó con 7 goles a favor y 3 en contra, números que explican su buen arranque en el Mundial.

Su campaña en el grupo fue la siguiente:

Qatar 1-1 Suiza

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Suiza 2-1 Canadá

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Con esos resultados, Suiza se quedó con el liderazgo del grupo y avanzó a los 16avos de final como uno de los equipos más confiables de su zona.

El empate ante Qatar en el debut

El camino de Suiza en el Mundial 2026 comenzó con un empate 1-1 contra Qatar. No fue el arranque ideal en cuanto al resultado, pero sí le permitió sumar y acomodarse en una zona en la que cada punto podía ser importante.

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Ese partido también sirvió como punto de partida para ajustar detalles. Suiza venía con expectativas altas por su experiencia reciente en torneos grandes y por una base de jugadores con recorrido internacional, pero el debut le dejó claro que no podía relajarse.

A partir de ahí, el equipo encontró mejores respuestas y elevó su nivel en los dos partidos siguientes.

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La goleada ante Bosnia que cambió el impulso

El partido que terminó de lanzar a Suiza en el Grupo B fue la victoria 4-1 contra Bosnia y Herzegovina. Ese resultado le dio aire en la tabla, mejoró su diferencia de gol y la dejó muy bien posicionada para pelear por el primer lugar.

Suiza mostró en ese encuentro una versión mucho más agresiva y efectiva. No solo ganó: también dejó la sensación de ser un equipo capaz de lastimar cuando encuentra espacios y de sostener ventajas sin perder el orden.

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La goleada fue clave porque, después del empate en el debut, Suiza necesitaba una respuesta fuerte. Y la tuvo.

El triunfo contra Canadá que le dio el primer puesto

En la última fecha, Suiza derrotó 2-1 a Canadá en Vancouver y aseguró el liderazgo del Grupo B. Ese triunfo tuvo doble valor: fue ante uno de los anfitriones del Mundial y, además, le permitió cerrar la primera fase invicta.

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El equipo europeo resolvió el partido en el segundo tiempo, con goles de Rubén Vargas y Johan Manzambi. Con esa victoria, Suiza llegó a los 7 puntos y dejó atrás a Canadá, que terminó segundo en la zona.

Ese resultado confirmó una de las claves de Suiza en el torneo: no siempre brilla durante los 90 minutos, pero compite con enorme seriedad y sabe golpear en los momentos justos.

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Cómo le ganó Suiza a Argelia en 16avos de final

Después de ganar el Grupo B, Suiza enfrentó a Argelia en los 16avos de final del Mundial 2026. El partido se jugó en el BC Place de Vancouver y terminó con victoria suiza por 2-0.

El equipo de Murat Yakin pegó rápido: Breel Embolo abrió el marcador a los 10 minutos y Dan Ndoye amplió la ventaja al inicio del segundo tiempo, a los 46’. Con ese resultado, Suiza controló el partido y avanzó sin sufrir demasiado.

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Además del resultado, el triunfo tuvo un peso histórico: Suiza volvió a ganar un partido de eliminación directa en un Mundial y confirmó que su buen rendimiento en la fase de grupos no había sido casualidad.

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Colombia, el desafío de Suiza en octavos de final

Suiza enfrentará a Colombia por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputa este martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver, el mismo estadio donde la selección europea venció a Argelia en la ronda anterior.

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El cruce promete ser muy distinto. Colombia llega con confianza después de eliminar a Ghana, mientras que Suiza aparece como un equipo ordenado, invicto y con una estructura difícil de quebrar. Para los europeos, será otra prueba importante en su intento de meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Datos clave

Suiza clasificó a octavos de final del Mundial 2026.

Terminó primera en el Grupo B , por delante de Canadá.

, por delante de Canadá. Sumó 7 puntos en la fase de grupos.

en la fase de grupos. Sus resultados fueron: 1-1 vs. Qatar , 4-1 vs. Bosnia y Herzegovina y 2-1 vs. Canadá .

, y . En 16avos de final eliminó a Argelia .

. El partido ante Argelia terminó 2-0 , con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye .

, con goles de y . Suiza llega invicta al cruce contra Colombia .

. En octavos de final enfrentará a Colombia en Vancouver.