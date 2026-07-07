¿Por qué no juega Richard Ríos en Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026?

El mediocampista del Benfica vuelve a quedar afuera del XI inicial de Néstor Lorenzo para un partido decisivo para Colombia en el Mundial 2026.

Este martes 7 de julio, la Selección Colombia se enfrenta a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, en un duelo que se disputa en el BC Place Stadium, en Vancouver. El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final, donde ya espera Argentina tras eliminar a Egipto en el partido de todos los tiempos.

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Una de las ausencias más llamativas en el XI inicial de Néstor Lorenzo es la de Richard Ríos. Una vez más, el mediocampista del Benfica aparece en el banco de suplentes: ¿a qué se debe y quién lo reemplaza?

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¿Por qué no juega Richard Ríos?

Richard Ríos quedó afuera del once responde a una decisión técnica de Néstor Lorenzo, que por ahora no lo considera como titular dentro de Colombia para este tramo del Mundial.

Richard Ríos no es titular en el esquema de Néstor Lorenzo (Getty Images).

El volante aparece entre los suplentes de la Tricolor para el partido ante Suiza, mientras el entrenador mantiene una mitad de cancha con mayor recorrido físico y equilibrio defensivo. Lorenzo viene priorizando otros perfiles desde el inicio y guarda a Ríos como alternativa para el complemento.

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¿Quién reemplaza a Richard Ríos?

El lugar de Richard Ríos en el mediocampo lo ocupa Gustavo Puerta, una de las revelaciones del equipo cafetero en este Mundial. El volante de Racing Santander será titular junto a Jefferson Lerma, en una dupla pensada cortar los circuitos de los helvéticos.

Gustavo Puerta está siendo una de las revelaciones del Mundial (Getty Images).

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Puerta viene haciendo un gran torneo y se ganó la confianza de Lorenzo por su despliegue, lectura táctica y capacidad para darle equilibrio al equipo. Por eso, aun con Ríos disponible, el cuerpo técnico decidió mantenerlo desde el arranque en un partido de eliminación directa.

El XI de Colombia vs. Suiza

La formación de Colombia para enfrentar a Suiza es: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, John Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Suárez. Ríos, en cambio, comenzará el partido desde el banco de suplentes.