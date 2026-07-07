Cuál es el ranking FIFA de Suiza y cuántos puestos la separan de Colombia en el Mundial 2026

Suiza llega como el débil de la eliminatoria ante Colombia, pero en la cancha todo puede cambiar a pesar de la diferencia en el ranking.

Suiza llega al partido contra Colombia por los octavos de final del Mundial 2026 debajo de su rival en el ranking FIFA, aunque con una campaña invicta que le permite pensar en otro salto.

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En la actualización previa al Mundial, Suiza aparece en el puesto 19, mientras que Colombia ocupa el lugar 13. Es decir, entre ambas selecciones hay 6 puestos de diferencia, con ventaja para el equipo sudamericano.

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El partido se jugará este martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver. Para Suiza, será la oportunidad de volver a cuartos de final; para Colombia, una prueba para sostener su condición de una de las selecciones más sólidas del torneo.

Cuál es el ranking FIFA de Suiza

Suiza ocupa el puesto 19 del ranking FIFA, una ubicación que la mantiene dentro del top 20 mundial.

Su Mundial 2026 viene siendo muy consistente. El equipo de Murat Yakin ganó el Grupo B con 7 puntos, no perdió ningún partido y luego eliminó a Argelia en los 16avos de final.

La campaña suiza se sostiene en una estructura reconocible: orden, experiencia, intensidad en el mediocampo y capacidad para aprovechar momentos puntuales. No es una selección que necesite grandes goleadas para imponer respeto, pero sí una que suele competir bien en partidos de presión.

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Cuál es el ranking FIFA de Colombia

Colombia está en el puesto 13 del ranking FIFA, seis lugares por encima de Suiza.

La ubicación refleja el buen momento de una selección que llegó al Mundial con una base consolidada y que respondió en la cancha. El equipo de Néstor Lorenzo ganó el Grupo K, terminó por encima de Portugal y luego eliminó a Ghana en un partido cerrado.

Colombia tiene más desequilibrio ofensivo que Suiza y una generación con nombres importantes: Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias, Richard Ríos, Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, entre otros. Esa combinación la convierte en una rival muy exigente.

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Cómo llegaron Suiza y Colombia al cruce

Suiza ganó el Grupo B y luego eliminó a Argelia en los 16avos.

Sus resultados en el torneo fueron:

Qatar 1-1 Suiza

Suiza 4-1 Bosnia y Herzegovina

Canadá 1-2 Suiza

Suiza 2-0 Argelia

Colombia ganó el Grupo K y luego eliminó a Ghana.

Sus resultados en el torneo fueron:

Uzbekistán 1-3 Colombia

Colombia 1-0 República Democrática del Congo

Colombia 0-0 Portugal

Colombia 1-0 Ghana

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Suiza quiere que el ranking no marque el partido

La diferencia de 6 puestos favorece a Colombia, pero el margen no es amplio.

Suiza llega invicta, con confianza y con experiencia en partidos cerrados. Esa combinación puede ser clave ante una Colombia que suele generar muchas situaciones, pero que no siempre liquida los partidos rápido.

Para Suiza, ganarle a Colombia sería una señal fuerte: eliminaría a una selección que fue primera de grupo y se metería entre las ocho mejores del Mundial. Además, mantendría viva una campaña que ya superó las expectativas iniciales.

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Colombia busca imponer su presente

Colombia llega mejor ubicada en el ranking y con argumentos futbolísticos para sostener ese lugar.

El equipo sudamericano fue sólido en la fase de grupos, no perdió ante Portugal y luego resolvió un cruce complicado ante Ghana. Tiene más talento individual que Suiza en ataque, pero deberá ser paciente: el rival europeo no suele regalar espacios.

El ranking favorece a Colombia, pero el partido se resolverá dentro del campo. En 90 minutos, en tiempo extra o en una definición por penales, la diferencia de seis puestos puede quedar completamente en segundo plano.

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Datos de Suiza vs. Colombia

Partido: Suiza vs. Colombia.

Suiza vs. Colombia. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. Estadio: BC Place / Vancouver Stadium.

BC Place / Vancouver Stadium. Ranking FIFA de Suiza: 19º.

19º. Ranking FIFA de Colombia: 13º.

13º. Diferencia: 6 puestos a favor de Colombia.

6 puestos a favor de Colombia. Contexto: Suiza eliminó a Argelia; Colombia eliminó a Ghana.

Suiza eliminó a Argelia; Colombia eliminó a Ghana. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará a Argentina.