Por qué Djed Spence, el número 25 de Inglaterra, usa una máscara vs. Noruega en el Mundial 2026

Djed Spence ingresó en el minuto 86 del partido entre Noruega e Inglaterra y rápidamente llamó la atención por la máscara protectora que utiliza en el rostro.

Djed Spence apareció en el tramo final del cruce entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026. El número 25 del equipo de Thomas Tuchel ingresó a los 86 minutos en lugar de Nico O’Reilly y se ubicó como lateral izquierdo.

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Más allá del cambio táctico, lo que llamó la atención fue la máscara negra que lleva sobre parte del rostro, una protección que viene utilizando desde el inicio del torneo.

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¿Por qué Djed Spence usa una máscara?

Spence usa la máscara porque sufrió una fractura de mandíbula antes del Mundial. La lesión se produjo en mayo, durante un partido de la Premier League entre Tottenham y Chelsea, después de un choque con Liam Delap.

Spence se fracturó la mandíbula jugando para el Tottenham (Getty Images).

El defensor pudo seguir compitiendo, pero desde entonces necesita utilizar una protección facial para evitar golpes directos en la zona afectada. La máscara es una medida médica para poder jugar mientras completa la recuperación.

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Una protección incómoda, pero necesaria

El propio Spence reconoció antes del torneo que la máscara le resulta incómoda, aunque no le quedó otra opción que acostumbrarse. La fractura no le impidió ser parte de la convocatoria de Inglaterra ni sumar minutos durante la Copa del Mundo.

Para Tuchel, su presencia es importante porque le da una variante en los laterales. Ante Noruega, entró en el cierre del partido para reforzar una zona en la que Inglaterra necesitaba piernas frescas y mayor cobertura defensiva.

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¿Hasta cuándo debe usarla?

Spence debe usar la máscara durante todo el Mundial 2026. La recuperación completa de una fractura de mandíbula puede llevar alrededor de tres meses, por lo que el jugador seguirá protegido mientras exista riesgo de recaída o de recibir un golpe en la zona. La lesión ocurrió en mayo, así que el proceso de curación todavía no está terminado.