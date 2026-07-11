En qué clubes juegan los futbolistas de Suiza y cuánto vale la selección que enfrenta a Argentina en el Mundial 2026

Los equipos donde juegan los futbolistas de Suiza que enfrentarán a Argentina.

La Selección de Suiza presenta un plantel distribuido exclusivamente entre clubes europeos. Alemania es el país que aporta más jugadores, aunque también existen representantes de Inglaterra, Italia, España, Francia y el campeonato suizo.

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Según las estimaciones de Transfermarkt, los 26 integrantes del equipo alcanzan un valor conjunto de aproximadamente 332,5 millones de euros. La edad promedio es de 28,4 años y la cotización media se ubica en 12,79 millones por futbolista.

¿Cuánto vale la Selección de Suiza?

La valoración total estimada de la convocatoria es de 332,5 millones de euros.

El futbolista más cotizado es Johan Manzambi, mediocampista de Friburgo, con 50 millones. Lo siguen Gregor Kobel, con 40 millones, y Dan Ndoye, con 32.

Los seis jugadores de mayor valoración suman 197 millones, equivalentes a poco más del 59 por ciento del total. La cifra muestra que una parte importante del valor está concentrada en Manzambi, Kobel, Ndoye, Denis Zakaria, Ardon Jashari y Noah Okafor.

En qué clubes juegan los futbolistas de Suiza

Arqueros

Marvin Keller: BSC Young Boys.

BSC Young Boys. Gregor Kobel: Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund. Yvon Mvogo: FC Lorient.

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Defensores

Manuel Akanji: Inter de Milán.

Inter de Milán. Aurèle Amenda: Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt. Eray Cömert: Valencia.

Valencia. Nico Elvedi: Borussia Mönchengladbach.

Borussia Mönchengladbach. Luca Jaquez: Stuttgart.

Stuttgart. Miro Muheim: Hamburgo.

Hamburgo. Ricardo Rodriguez: Real Betis.

Real Betis. Silvan Widmer: Mainz 05.

Mediocampistas

Denis Zakaria: Mónaco.

Mónaco. Remo Freuler: Bologna.

Bologna. Johan Manzambi: Friburgo.

Friburgo. Granit Xhaka: Sunderland.

Sunderland. Ardon Jashari: Milan.

Milan. Djibril Sow: Sevilla.

Sevilla. Michel Aebischer: Pisa.

Pisa. Fabian Rieder: Augsburgo.

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Delanteros

Breel Embolo: Rennes.

Rennes. Dan Ndoye: Nottingham Forest.

Nottingham Forest. Christian Fassnacht: BSC Young Boys.

BSC Young Boys. Ruben Vargas: Sevilla.

Sevilla. Noah Okafor: Leeds United.

Leeds United. Zeki Amdouni: Burnley.

Burnley. Cedric Itten: Fortuna Düsseldorf.

Los jugadores más valiosos de Suiza

Johan Manzambi: 50 millones de euros.

50 millones de euros. Gregor Kobel: 40 millones.

40 millones. Dan Ndoye: 32 millones.

32 millones. Denis Zakaria: 25 millones.

25 millones. Ardon Jashari: 25 millones.

25 millones. Noah Okafor: 25 millones.

25 millones. Manuel Akanji: 17 millones.

17 millones. Breel Embolo: 15 millones.

15 millones. Ruben Vargas: 12 millones.

12 millones. Fabian Rieder: 12 millones.

12 millones. Aurèle Amenda: 10 millones.

10 millones. Luca Jaquez: 10 millones.

10 millones. Nico Elvedi: 8 millones.

8 millones. Granit Xhaka: 8 millones.

8 millones. Djibril Sow: 7,5 millones.

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La valoración de mercado no necesariamente refleja la importancia deportiva de cada jugador. Xhaka, por ejemplo, aparece por debajo de varios compañeros debido a su edad, pero continúa siendo el capitán y uno de los futbolistas más influyentes del equipo.

Alemania, el principal destino de los jugadores suizos

Nueve convocados actúan en clubes alemanes: Kobel, Amenda, Elvedi, Jaquez, Muheim, Widmer, Manzambi, Rieder e Itten.

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Italia, España e Inglaterra aportan cuatro jugadores cada una:

Italia: Akanji, Freuler, Jashari y Aebischer.

Akanji, Freuler, Jashari y Aebischer. España: Cömert, Ricardo Rodriguez, Sow y Vargas.

Cömert, Ricardo Rodriguez, Sow y Vargas. Inglaterra: Xhaka, Ndoye, Okafor y Amdouni.

Francia cuenta con tres representantes: Mvogo, Zakaria y Embolo. Los únicos futbolistas que juegan en la liga suiza son Keller y Fassnacht, ambos pertenecientes a Young Boys.

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En total, 24 de los 26 convocados están radicados fuera de Suiza. Esa cifra representa el 92,3 por ciento del plantel.

El valor de Suiza por posiciones

Al sumar las cotizaciones individuales de acuerdo con las posiciones asignadas por la FIFA, el valor queda distribuido de la siguiente manera:

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Arqueros: 48,5 millones de euros.

48,5 millones de euros. Defensores: 54,7 millones.

54,7 millones. Mediocampistas: 134,5 millones.

134,5 millones. Delanteros: 94,8 millones.

94,8 millones. Valor total: 332,5 millones.

332,5 millones. Valor promedio: 12,79 millones por jugador.

12,79 millones por jugador. Edad promedio: 28,4 años.

El mediocampo es el sector de mayor valoración. Allí coinciden Manzambi, Zakaria, Jashari, Xhaka, Freuler, Sow, Aebischer y Rieder.

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Manzambi, Kobel y Ndoye lideran la cotización

Manzambi comenzó el Mundial como una de las grandes apariciones del plantel y lleva tres goles pero no podrá jugar ante Argentina por lesión. Su doblete contra Bosnia lo convirtió en el futbolista suizo más joven en marcar al menos dos tantos en un mismo partido mundialista.

Kobel ocupa el segundo lugar de la lista y su valor está respaldado por su presente en Borussia Dortmund. Contra Colombia también mostró su importancia al intervenir en la definición por penales.

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Ndoye completa el podio y representa una de las principales vías de desequilibrio por las bandas. Su velocidad y capacidad para atacar espacios forman parte de las herramientas con las que Suiza buscará lastimar a Argentina