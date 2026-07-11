Quién es el DT de Suiza que enfrenta a Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026

Suiza al mando de uno de sus exjugadores intentará dar el batacazo vs. Argentina.

Murat Yakin dirige a Suiza desde agosto de 2021 y llega al partido contra Argentina después de conducir al país a sus primeros cuartos de final mundialistas desde 1954.

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El exdefensor internacional construyó un equipo invicto, equilibrado y con diferentes recursos ofensivos. Ahora afrontará el desafío más importante de su ciclo: eliminar al campeón vigente y alcanzar la primera semifinal de la historia suiza.

Quién es Murat Yakin, el entrenador de Suiza

Yakin nació el 15 de septiembre de 1974 y tiene 51 años. Antes de convertirse en entrenador fue defensor central y disputó 49 partidos con la Selección de Suiza.

Su experiencia como internacional le permitió conocer desde adentro las exigencias del equipo nacional. Años después regresó como entrenador y asumió oficialmente el 12 de agosto de 2021.

Sin contar el encuentro contra Argentina, su registro al frente de Suiza es de 64 partidos, con 28 victorias, 23 empates y 13 derrotas. Durante ese período, el equipo marcó 111 goles y recibió 70.

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De defensor internacional a seleccionador

Yakin desarrolló su carrera como futbolista en la defensa. Su recorrido incluyó una prolongada etapa en el campeonato suizo y experiencias internacionales.

Después de retirarse comenzó su formación como técnico. Dirigió, entre otros equipos, a Basilea, Grasshoppers y Spartak de Moscú. Sus mejores resultados a nivel de clubes llegaron en Suiza, antes de recibir la posibilidad de conducir al seleccionado.

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Su conocimiento del fútbol local y de los jugadores formados en el país fue uno de los puntos centrales de su llegada al cargo.

El ciclo de Murat Yakin en la Selección de Suiza

Yakin reemplazó a Vladimir Petković en 2021. En su primera etapa llevó a Suiza al Mundial de Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final.

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Posteriormente condujo al equipo hasta los cuartos de la Eurocopa 2024. Allí quedó eliminado por Inglaterra en una definición por penales, después de completar un torneo en el que Suiza volvió a competir de igual a igual con algunas de las principales selecciones europeas.

Para el Mundial 2026, Suiza consiguió una clasificación invicta en las Eliminatorias: ganó cuatro partidos, empató dos, marcó 14 goles y recibió solamente dos.

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Qué tipo de equipo construyó Yakin

La Suiza de Yakin parte de una estructura defensiva compacta, pero no se limita a esperar. Granit Xhaka es el encargado de orientar la circulación desde el mediocampo, mientras que futbolistas como Dan Ndoye, Ruben Vargas, Breel Embolo y Johan Manzambi, que estará ausente contra Argentina, aportan velocidad y profundidad.

Gregor Kobel representa otra pieza fundamental. El arquero de Borussia Dortmund respondió en los momentos decisivos y fue determinante en la tanda de penales contra Colombia.

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El entrenador también consiguió renovar diferentes sectores sin perder la experiencia de futbolistas como Xhaka, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji y Remo Freuler. El resultado es un plantel que combina recorrido internacional con jugadores jóvenes en crecimiento.

Cómo llegó la Suiza de Yakin al partido contra Argentina

Suiza ganó su grupo con siete puntos. Empató con Qatar, goleó a Bosnia y derrotó a Canadá.

En dieciseisavos de final superó 2-0 a Argelia. Luego mantuvo el empate sin goles contra Colombia durante 120 minutos y ganó 4-3 en la definición por penales.

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El seleccionado llega a los cuartos invicto, con nueve goles a favor y tres en contra. Además, no recibió tantos en sus dos partidos de eliminación directa.

El desafío de enfrentar a Argentina

El encuentro de Kansas City será la prueba más exigente del ciclo. Argentina ganó sus cinco partidos, ocupa el primer puesto del ranking FIFA y defiende el título conseguido en Qatar 2022.

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Suiza nunca derrotó a la Albiceleste en siete enfrentamientos anteriores. El antecedente mundialista más reciente fue el partido de octavos de final de Brasil 2014, cuando Argentina ganó 1-0 en la prórroga.

Para Yakin, una victoria representaría el resultado más importante de su carrera como entrenador. También convertiría a Suiza en semifinalista mundialista por primera vez.

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Datos clave de Murat Yakin