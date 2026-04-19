A 53 días del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo recibe la noticia que lo deja por detrás de Lionel Messi: “Es el GOAT”

La histórica rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sigue siendo tema constante entre los aficionados, tras años de dominio compartido en el fútbol mundial.

Sin embargo, a medida que se acerca el Mundial 2026, recientes novedades han puesto al portugués en una posición menos favorable frente al argentino, reavivando el debate también sobre quién llega en mejor momento a la gran cita.

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¿Cristiano Ronaldo queda por detrás de Lionel Messi?

Según la cuenta Football Time FT en X, Lionel Messi suma 22 goles decisivos con Inter Miami, mientras que Cristiano Ronaldo registra 11 con Al Nassr, por lo que el argentino tiene exactamente el doble en ese apartado.

Este dato vuelve a encender la comparación entre ambas figuras y refuerza la idea de que Messi ha sido más determinante recientemente en los momentos clave.

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Las redes sociales también hablaron

Las redes sociales no tardaron en reaccionar tras la publicación, generando un intenso debate entre los aficionados.

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Muchos usuarios coincidieron en que estos datos refuerzan la idea de que Lionel Messi continúa siendo el GOAT, dejando una ola de comentarios que respaldan al argentino como el mejor de todos los tiempos.

“Ronaldo tiene un mejor equipo, Messi es El G.O.A.T por una razón”, “Por eso el 1 ganó cuatro trofeos mientras que el otro no”, fueron algunos de los comentarios expresados en las redes por los aficionados.

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Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: la carrera por ser el máximo goleador histórico

Por otro lado, la lucha por convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol sigue siendo uno de los grandes atractivos de la era moderna, con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi como protagonistas absolutos.

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El portugués lidera actualmente esta carrera con 968 goles, mientras que el argentino lo sigue de cerca con 905 tantos.

Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal – Getty

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El Mundial 2026 a la vuelta de la esquina

A solo 53 días del Mundial 2026, la historia vuelve a poner frente a frente a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en el escenario más grande de todos.

Lionel Messi con la Selección de Argentina – Getty

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Dos leyendas que han dominado el fútbol durante casi dos décadas y que, con el paso del tiempo, parecen acercarse a su último baile mundialista.

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Con la ilusión intacta y el peso de sus trayectorias, ambos buscarán levantar la copa que les falta o volver a tocar la gloria, en lo que podría ser la despedida definitiva de los dos más grandes de la historia en una Copa del Mundo.