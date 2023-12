Se ha ido la primera de las finales del torneo Apertura 2023 en Honduras. El resultado de 0-0 deja la puerta totalmente abierta para que la vuelta sea vibrante e intensa, donde cualquiera de los dos archirrivales podrá imponerse. Motagua y Olimpia se preparan para el duelo definitivo que coronará al mejor del semestre.

Es un juego que no parece necesitar de más intensidad de la que ya tiene, pero aun así hay quienes gustan de ponerle un poco más de picante a la previa y sin dudas ese ha sido el caso de dos jugadores de Olimpia: Yustin Arboleda y Edrick Menjívar.

Ambos futbolistas albos hablaron en conferencia dejando algunas declaraciones que sin dudas calentarán la previa. Es que luego del 0-0 de la ida, que no da ventaja en particular a ningunos (quizás un poco a Olimpia por definir como locales, pero claramente no es la gran diferencia), el match de vuelta es casi como una final a partido único.

“Olimpia es el favorito”

Quien parece no achicarse ante el enorme desafío que representa vencer al archirrival en la final es Yustin Arboleda, quien con mucho convencimiento aseguró que su equipo era el favorito. Pero no solamente es, sino que además agregó: “Si lo llevamos a la historia, por algo tiene 36 títulos Olimpia, es el equipo más grande”.

Algo más medido que su compañero, Edrick Menjívar expresó sobre la final: “Nosotros tenemos que ir a buscar el partido desde el minuto cero, inteligentemente, la llave está abierta. Será un partido duro, complicado, pero confiamos que de local y con nuestra gente lo sacaremos adelante”.

El penal ante Agustín Auzmendi

Habiendo sido la acción más sobresaliente de la ida, Menjívar respondió sobre el penal atajado a Auzmendi: “Sí, por ahí me tocó tapar el penal, creo que lo de ser héroe falta mucho para eso, faltan 90 minutos para decir eso. Me acerqué al profe (entrenador de porteros) para reforzar lo que habíamos hablado en el entreno, habíamos platicado algunas cosas y fui donde él para ratificarlo y me sirvió”.

Sobre por qué decidió quedarse en el medio en el penal, el portero respondió: “tenía decidido desde un día antes y por eso nos acercamos a hablar con el preparador de porteros, un día antes le dije que si había un penal me iba a quedar en el medio porque, bueno, uno obviamente mira videos y estudia los rivales, yo ya había visto que llevaba tres penales seguidos a mi lado derecho, entonces fue parte de la estrategia”.