La ida de la final entre Motagua y Olimpia terminó empatada en cero. Uno de los responsables de este resultado fue Edrick Menjívar, guardameta del León, que paró el penal de Agustín Auzmendi y se convirtió en la gran final del primer partido por el Apertura 2023.

El arquero de la Selección de Honduras desveló su táctica previa a atajar el penal al delantero de las Águilas. El guardameta aseguró haber decidido quedarse en el centro desde un día antes de la ejecución y admitió haber estudiado detalladamente los lanzamientos previos del jugador.

“Yo tenía decidido un día antes quedarme en el centro, por eso hablé con el preparador de arqueros, un día antes le dije que si había un penal me iba a quedar en el centro porque mira vídeos y estudia rivales“, expresó Menjívar.

El portero contó que se acercó hasta Auzmendi para hablarle antes de que patee y eso pudo haber servido para lograr que le patee a dónde él quería. Edrick reveló esto en conferencia de prensa y dio los detalles de esa mini conversación.

¿Qué le dijo Edrick Menjívar a Auzmendi?

Edrick Menjívar contó su plática con Auzmendi: “Justo cuando iba a patear le dije que llevaba tres penales seguidos a ese lado, le dije que tenía tres penales. No sé si eso lo hizo dudar o no porque él ya tenía un día antes tirarlo en medio, creo que es un rifón porque si me tiro a un lado y él al medio, pues dicen porqué no se tiró, uno debe confiar en lo que cree uno“.

El guardameta de Olimpia, a pesar de su destacada actuación, se mantuvo cauto sobre su desempeño y la relevancia de su accionar en la ida: “Me tocó tapar el penal, pero para ser héroe faltan 90 minutos todavía para decir eso.”

¿Cuándo se disputará la vuelta de final entre Motagua y Olimpia?

La vuelta de la final del Apertura 2023 entre Olimpia y Motagua se disputaré el próximo jueves, 21 de diciembre, a las 19:00 en el Estadio Chelato Uclés.

