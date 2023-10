Motagua venció ayer 4-1 a Real España por la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2023 del futbol de Honduras, en el que uno de los futbolistas que más se notó fue Yeison Mejía, que a comparación de otros juegos, tuvo mayor protagonismo y también ganó en confianza.

¿Qué dijo Mejía?

El futbolista también habló con los medios de comunicación, en el que habló tras su regreso a la senda del gol, porque esto le da confianza para ir recuperar su nivel, que se ha visto mermado por una lesión.

“Ya venía buscando ese gol para agarrar confianza y recuperar el nivel que tenía cuando comenzó el torneo, me ha costado después de la lesión, pero yo nunca he dudado de mí y seguir aportando mi grano de arena al equipo“, dijo.

¿Qué mensaje envió a la afición?

Además, no oculta la responsabilidad que tiene al estar en el equipo aguilucho, por lo que comprende que cierta parte del público le recrimine el rendimiento que ha tenido últimamente, en especial por lo que mostró al inicio, por lo que no dudó en enviar un recado.

“Sé muy bien a qué venía a Motagua, me trajeron para ayudarle bastante al equipo no me considero un jugador goleador, sí poder asistir bastante a los delanteros y estoy muy contento, espero seguir así”, agregó.

“Es la responsabilidad de estar aquí entiendo que cuando comenzó el campeonato comencé bien, haciendo goles, asistiendo y después de la lesión tuve ese bajón, y entiendo a la afición que siempre quiere la mejor versión de mí“, finalizó.

