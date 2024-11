¡Sin piedad! Carlos Pavón arremete contra Romell Quioto por su polémica con la Selección de Honduras

El jugador histórico de la H dio su punto de vista sobre el caso del Romántico y no se guardó nada contra el delantero.

Carlos Pavón es una verdadera voz autorizada para hablar de lo que pase con la Selección de Honduras y tras la eliminación contra México en la Liga de Naciones de la Concacaf dejó unas fuertes declaraciones contra Romell Quioto, quien en varias ocasiones se ha quejado por ser marginado de la H.

ver también "Me destruyeron": Romell Quioto deja frases polémicas dedicadas a Reinaldo Rueda

Pavón habló con otros históricos como Emilio Izaguirre, Carlos Costly, Will Barahona y Mario Martínez, en el que le dio la razón al entrenador Reinaldo Rueda sobre no tomar en cuenta a Quioto e incluso puso de ejemplo un caso que sucedió en su época con Julio César Rambo De León, por lo que la Sobra opina que el técnico debe mantener su decisión.

La crítica de Carlos Pavón a Romell Quioto

“ Nosotros fuimos seleccionados y cuando tú vas a selección tienes un régimen, como en todo trabajo, y cuando tú estás en el extranjero tienes que ser mejor, por decirlo así, porque estás en otro nivel de fútbol”, comenzó diciendo en la videoconferencia con sus excompañeros.

“ Quioto es un extraordinario jugador, todo el mundo lo sabe, es un jugador que cuando está el cien por ciento es él y 10 más, cuando él quiere, pero me parece que Quioto no quiere, porque es para que sea el capitán de la Selección de Honduras, es para que fuera el líder de la Selección y no quiere serlo ”, añadió.

Pavón continuó con su crítica: “ Por ser el capitán, mucho más tienes que ser el ejemplo, mucho más debes tener responsabilidad, porque la selección se respeta independientemente de que estés jugando en Europa, en Tailandia, en Arabia, eso no te da a entender que seas el tipo indispensable, porque nadie es indispensable en la vida”

Publicidad

Publicidad

ver también "Me despreció": Reinaldo Rueda habló como nunca de Romell Quioto tras marginarlo de la Selección de Honduras

“Si Rueda se lo hizo a Rambo en su ‘prime’ cuando estaba en Italia, se lo hizo porque Rambo cometió una indisciplina, una cosa que no nos gusta a los hondureños es la disciplina. Vino Rueda con Rambo, cometió indisciplina y chao, chao, que retorne a Italia. Ya tenés una referencia ahí. Quioto se equivocó y ahora que pague las consecuencias”, concluyó.