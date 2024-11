"Me destruyeron": Romell Quioto deja frases polémicas dedicadas a Reinaldo Rueda

Romell Quioto está en un gran momento en la Segunda División del futbol de Arabia Saudita, en el que se ha convertido en la principal referencia goleadora para el Al Arabi, pero esto se ve opacado porque tras un año sigue siendo marginado de la Selección de Honduras.

El Romántico otra vez usó su cuenta oficial de Instagram para desahogarse, aprovechando una serie de frases dedicadas al entrenador Reinaldo Rueda que hace unas semanas dio a entender que para él no lo seguirá tomando en cuenta debido a su acto de indisciplina.

Quioto suma 9 goles en lo que va de la campaña del balompié árabe, números que no tiene otro delantero de la H. Y esta publicación llega tras la dolorosa eliminación de su país de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Las frases de Romell Quioto a Reinaldo Rueda

“ He logrado más de lo que la gente piensa. Tuve que soltar muchas cosas solo para ganar tranquilidad y aprendí a enfocarme en lo verdaderamente importante. Dejé los pensamientos fuera de mi proceso para seguir creciendo como persona y conseguir mis objetivos” .

“Ya no le reclamo a nadie ni me desgasto con aquello que solo me resta, dejo que se vaya lo que se tenga que ir y no insisto donde no vea interés. Aprendí a quererme a base de caídas y decepciones”.

“He ganado batallas internas que alguna vez me destruyeron y eso nadie lo verá. Por eso me felicito y valoro lo que tengo ahora, porque no todo es tan fácil y detrás de mí hay mucho esfuerzo y obstáculos que tuve que superar”.