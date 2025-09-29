Si se repite está eliminado: Concacaf advierte a Motagua en la previa del partido de vuelta ante Alajuelense

Cada vez está más cerca el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Motagua recibe a Alajuelense este martes en el Estadio Nacional y con el triunfo en la ida se posiciona como favorito a clasificar a semifinales.

Sin embargo, el bicampeón del torneo es un equipo al cuál respetar y Concacaf así se lo ha hecho en las últimas horas al cuadro de Javier López.

Concacaf advierte a Motagua en la previa contra Alajuelense

Cierto es que para que Motagua quede afuera de las semifinales tiene que perder el partido frente a su gente, pero ante el rival de esta llave no puede confiarse.

Ha sido la propia Confederación que ha dado a conocer un dato que tiene que tener muy presente el combinado azul en esta eliminatoria.

Concacaf recordó que la Liga Deportiva Alajuelense es el club con más triunfos de visita en la historia de la competición.

Los “Manudos” han ganado fuera de su casa en tres ocasiones distintas: ante Cartaginés y Real Estelí en 2023 y ante Comunicaciones en 2024.

Curiosamente los encuentros ante Cartago y Cremas fueron en los cuartos de final del torneo centroamericano.

Es de esta manera que queda muy claro: la experiencia está del lado de los rojinegros y el escenario no les va a pesar.

Pese a eso, lo cierto es que la ventaja y también la historia está del lado del cuadro de Honduras ya que en Copa CA ningún club que haya perdido el partido de ida como local en cualquier fase del torneo ha logrado avanzar a la siguiente ronda.

Mathías Vázquez, el héroe de Motagua que rompió récord

Uno de los jugadores que ha ganado estar en boca de todos y ser nombrado como un futbolista que puede marcar la diferencia es el joven delantero, Mathías Vázquez.

Vázquez le dio la histórica victoria a su equipo en el Estadio Alejandro Morera Soto e hizo historia en la competición.

El “Estilete Gaucho” se convirtió en el jugador hondureño más joven en marcar un gol en la historia de la Copa Centroamericana ya que lo hizo con 18 años, 9 meses y 8 días.

