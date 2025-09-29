Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Si se repite está eliminado: Concacaf advierte a Motagua en la previa del partido de vuelta ante Alajuelense

Motagua y Alajuelense se enfrentan en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana en Tegucigalpa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Concacaf avisó a Motagua en la previa del partido contra Alajuelense.
Concacaf avisó a Motagua en la previa del partido contra Alajuelense.

Cada vez está más cerca el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

Motagua recibe a Alajuelense este martes en el Estadio Nacional y con el triunfo en la ida se posiciona como favorito a clasificar a semifinales.

Sin embargo, el bicampeón del torneo es un equipo al cuál respetar y Concacaf así se lo ha hecho en las últimas horas al cuadro de Javier López.

Motagua vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

ver también

Motagua vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

Concacaf advierte a Motagua en la previa contra Alajuelense

Cierto es que para que Motagua quede afuera de las semifinales tiene que perder el partido frente a su gente, pero ante el rival de esta llave no puede confiarse.

Publicidad

Ha sido la propia Confederación que ha dado a conocer un dato que tiene que tener muy presente el combinado azul en esta eliminatoria.

Concacaf recordó que la Liga Deportiva Alajuelense es el club con más triunfos de visita en la historia de la competición.

Publicidad

Los “Manudos” han ganado fuera de su casa en tres ocasiones distintas: ante Cartaginés y Real Estelí en 2023 y ante Comunicaciones en 2024.

Curiosamente los encuentros ante Cartago y Cremas fueron en los cuartos de final del torneo centroamericano.

Publicidad

Es de esta manera que queda muy claro: la experiencia está del lado de los rojinegros y el escenario no les va a pesar.

Pese a eso, lo cierto es que la ventaja y también la historia está del lado del cuadro de Honduras ya que en Copa CA ningún club que haya perdido el partido de ida como local en cualquier fase del torneo ha logrado avanzar a la siguiente ronda.

Publicidad
Mientras Alajuelense pierde jugadores por el escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz, Motagua recibe habilitación de Concacaf

ver también

Mientras Alajuelense pierde jugadores por el escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz, Motagua recibe habilitación de Concacaf

Mathías Vázquez, el héroe de Motagua que rompió récord

Uno de los jugadores que ha ganado estar en boca de todos y ser nombrado como un futbolista que puede marcar la diferencia es el joven delantero, Mathías Vázquez.

Publicidad

Vázquez le dio la histórica victoria a su equipo en el Estadio Alejandro Morera Soto e hizo historia en la competición.

El “Estilete Gaucho” se convirtió en el jugador hondureño más joven en marcar un gol en la historia de la Copa Centroamericana ya que lo hizo con 18 años, 9 meses y 8 días

Publicidad
Lo que necesita Motagua para eliminar a Alajuelense y clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

ver también

Lo que necesita Motagua para eliminar a Alajuelense y clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

Tweet placeholder

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Lo que necesita Motagua para eliminar a Alajuelense y clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025
Honduras

Lo que necesita Motagua para eliminar a Alajuelense y clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

La IA predice al ganador de Motagua vs. Alajuelense
Fútbol Internacional

La IA predice al ganador de Motagua vs. Alajuelense

Sin cuatro jugadores y con una sentencia de Concacaf: Alajuelense recibe la peor noticia
Liga Deportiva Alajuelense

Sin cuatro jugadores y con una sentencia de Concacaf: Alajuelense recibe la peor noticia

Machillo saca a la luz lo que hará tras el escándalo
Liga Deportiva Alajuelense

Machillo saca a la luz lo que hará tras el escándalo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo