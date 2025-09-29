Es tendencia:
Lo que necesita Motagua para eliminar a Alajuelense y clasificar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

El Ciclón Azul ganó la ida y acaricia la clasificación entre los cuatro mejores de la Copa.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Motagua sueña con clasificar a semifinales de la Copa.
Motagua sueña con clasificar a semifinales de la Copa.

Motagua está a 90 minutos de dar un batacazo y destronar al actual bicampeón de la Centroamérica, Liga Deportiva Alajuelense.

El ´Ciclón´ pegó primero gracias al gol de Mathías Vázquez y ahora busca liquidar la eliminatoria de local ante su gente.

Para eso deberá jugar un partido inteligente en la vuelta y así hacer valer esa ventaja que sacó en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Motagua vs. Alajuelense: ¿A qué hora y cómo ver la vuelta de los cuartos de final? Copa Centroamericana 2025

¿Qué necesita Motagua para eliminar a Alajuelense?

¿Qué necesita Motagua para eliminar a Alajuelense?

Los pupilos de Javier López se encuentran con una mínima ventaja en el marcador global gracias al 1-0 de la ida.

Es por eso que tienen dos resultados a favor: lógicamente el triunfo asegura la clasificación ya que ganaría la serie con comodidad ante los “Manudos”.

Pero también tiene el empate de su lado. La paridad entre Motagua y Alajuelense por cualquier marcador clasifica al cuadro hondureño porque mantendría la ventaja en el global.

Si bien el gol de visitante tiene valor agregado, Motagua no debe preocuparse siempre y cuando no reciba más de un gol este martes.

De lo contrario, deberá anotar un gol más que su rival ya que la igualdad en el marcador global con más goles de visitantes beneficiaría a Alajuelense.

Es decir, un 1-2 (2-2 global) a favor de los del “Machillo” Ramírez les otorga el boleto a las semifinales de la Copa CA.

“Habilitado”: Motagua confirma la noticia que complica aún más a Alajuelense en medio del escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz

¿Qué pasa si hay igualdad en el marcador global?

¿Qué pasa si hay igualdad en el marcador global?

Concacaf establece en su reglamento que si la igualdad en el marcador global con goles de visitante incluidos se mantiene, habrá tiempos extra.

De esta manara un triunfo por la mínima (1-0) de Alajuelense obligaría a que se jueguen 30 minutos más.

Se debe destacar que “los goles de visitante no servirán como criterio de desempate durante los períodos de tempo extra”.

Además, y muy importante a tener en cuenta para los técnicos, se permitirá una sexta sustitución en este período.

Si el encuentro permanece empatado, se procederá a definir a un ganador mediante los lanzamientos penales.

Mientras Alajuelense pierde jugadores por el escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz, Motagua recibe habilitación de Concacaf

Mientras Alajuelense pierde jugadores por el escándalo de Creichel Pérez y John Paul Ruiz, Motagua recibe habilitación de Concacaf

Resultados que clasifican a a semifinales

  • Motagua clasifica: ganando o empatando por cualquier marcador
  • Alajuelense clasifica: ganando el partido por cualquier marcador con dos o más goles a su favor
  • Tiempos extra: Alajuelense gana 1-0 en los 90 minutos
  • Penales: En tiempo extra se mantiene el 1-0 a favor de Alajuelense
