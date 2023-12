Romell Quioto se quedó sin equipo hace unas semanas, luego que CF Montreal diera a conocer que integraba el grupo de bajas y ya no extendió su relación contractual con los canadienses, por lo que ahora se encuentra en busca de un nuevo club para el 2024.

El Romántico actualmente se encuentra de vacaciones en Honduras y confirmó que ha recibido varias ofertas, pero por el momento solamente las está analizando. Además, habló de las posibilidades de jugar con Olimpia.

¿Cómo está su futuro?

“He recibido ofertas de allá, pero nada concreto y estamos analizando ofertas de otros lados también”, dijo en une entrevista dada a AS Sports, en el que fue claro con su respuesta.

Posibilidades de jugar con Olimpia

“Ya lo dijo él, que quisiera tenerlos a todos, pero bueno es una decisión bastante complicada”, mencionó sobre el deseo de Pedro Troglio de contar con él y Andy Najar para el Torneo Clausura 2024.

“La otra semana empiezo gimnasio para mantenerme y cuando ellos (Olimpia) inicien pretemporada, si me da tiempo tiempo, voy a entrenar con ellos”, agregó.

Por último, el delantero habló del tema de la Selección de Honduras, donde en la última Fecha FIFA no fue convocado por decisión de Reinaldo Rueda, pero espera poder estar para el partido contra Costa Rica del repechaje rumbo a la Copa América 2024.

“Ya para ese partido creo que voy a estar en forma y si el profesor decide tomarme en cuenta bienvenido sea. Yo he sido el jugador que siempre he levantado la mano, va a sonar bien feo, pero en los peores momentos cuando muchos no querían venir, yo era el que estaba ahí”, finalizó.

