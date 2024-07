Jonathan Rubio es uno de los legionarios que tiene el futbol de Honduras y este año tuvo su primera temporada en el futbol de Angola, en el que fue una de las figuras del Petro de Luanda al ganar el triplete, aportando con goles y asistencias, aunque a pesar de eso no ha sido llamado a la Selección Nacional.

Rubio habló para TVC Deportes sobre la posibilidad de volver a la H, pero aseguró que no ha tenido contactos y también envió un mensaje al entrenador Reinaldo Rueda. Por otra parte, analizó lo que hizo en África donde logró ser una de las figuras y sensaciones de dicha liga.

¿Has tenido contactos para volver a la Selección de Honduras?

“No he tenido contacto con nadie, como lo he dicho, no es algo que me quite el sueño, pero no niego que representar a Honduras es lo más bonito que me ha pasado, pero no he tenido contacto con nadie”

¿Crees que jugar en Angola afecte tu convocatoria?

“Puede ser que piensen que es porque juego en África, que es muy lejos y que el nivel no es bueno, pero yo respeto las decisiones, yo siempre digo que las opciones que se toman hay que respetarlas y yo soy muy respetuoso, trabajo para Dios en primer lugar, luego para mi familia y mi mismo y al final si viene la convocatoria, perfecto y sino no pasa nada”

¿Cómo resumirías tu primera temporada en el fútbol africano?

“Fue una temporada de ensueño, porque ganamos todo en Angola y en la Champions de África hicimos un gran papel, creo que solo quedamos a deber en la Super Liga Africana, donde nos eliminaron en la primera ronda, pero de ahí en todo lo demás contento por mi primer año, un continente diferente, no se parece a lo que estaba acostumbrado en Europa, pero realmente Petro de Luanda es un equipo increíble”

¿Qué tal es la Champions League de África?

“Hablar de la Champions de África es un fútbol de primer nivel, donde juegan los mejores equipos del continente, como el Al Ahly, hay un poco de desconocimiento pero hay clubes que son muy grandes y el Petro de Luanda es el séptimo”