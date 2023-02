Pedo Troglio brindó una conferencia de prensa previo al juego de hoy contra Victoria, pero a pesar de eso fue consultado sobre su situación del equipo y habló acerca de su actualidad contractual, en el que no dejó claro si va a continuar cuando termine su vínculo a finales del Torneo Clausura 2023.

“Tengo mi contrato hasta mayo y no he hablado nada, además hay que seguir ganando. Hoy estamos todos contentos, capaz en dos meses discutimos por un resultado y te vas. Tenemos una buena relación con el presidente y Osman, si el club me dice no puedo sostenerte más me hago a un lado. En cuatro años solo vi a mi familia un año, lejos de mis hijos, esposa, papá y mamá. Estoy cómodo acá y soy feliz“, dijo.

“No puedo decir que me voy a quedar o irme porque no sería la verdad. Yo me fui a Argentina a casarme en diciembre de 2021 y que quedé en San Lorenzo, tenía pasaje para el 30 a Honduras. Este junto a Gimnasia son los que más me representaron en la cancha, el club fantástico, el país hermoso. Soy feliz y eso es lo más importante, veremos qué pasa de acá a mayo“, agregó.

Por último, Troglio dio su punto de vista acerca de cómo se encuentra su plantel, que por el momento es uno de los mejores de Honduras, por lo que fue consultado si haría una mejora en el mismo, pero el argentino indicó que por el momento está feliz con los futbolistas con los que cuenta.

“Se que es difícil mantener 90 minutos ser el mejor, hasta el mejor equipo sufre contra el último. A mí me gusta jugar hacia adelante, me preocupa cuando me meten pases entre línea. Si hay algo que estoy a disgusto del último partido es que nos ganaron a pelota parada. Estoy feliz del plantel que tengo, no mejoraría nada, aunque digan que es ‘fácil’ con los jugadores que tengo”, finalizó.