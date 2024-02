Olimpia vs. Real Sociedad: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido | Liga Nacional de Honduras

Olimpia y Real Sociedad se enfrentarán hoy por la 4ª jornada del Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras. El duelo promete emociones, pues los Aceiteros tuvieron un arranque perfecto que los llevó a la cima del torneo. Aunque los tricampeones buscarán frenarlos en su casa: están a 3 puntos y, además de estirar su invicto de 35 partidos, quieren meterse en la pelea por los primeros puestos.

Olimpia vs. Real Sociedad: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

El encuentro entre Olimpia y Real Sociedad se jugará hoy, domingo 4 de febrero, a las 17:00 horas, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del mismo estará a cargo de Deportes TVC, el nuevo canal de Claro.

Olimpia vs. Real Sociedad: cómo llegan los Melenudos

Después de empatar 2-2 con Génesis y 1-1 con Marathón, el conjunto de Pedro Troglio llegó a La Ceiba con la urgencia de ganar. Objetivo que cumplió al golear 4-0 a Vida de forma contundente: Edwin Rodríguez (1′), Yustin Arboleda (16′), José Mario Pinto (28′) y Aarón Zúniga (50′) en propia puerta sentenciaron el trámite, que también tuvo la expulsión del zaguero André Orellana.

“Creo que sigo viendo lo mismo, más allá del resultado. Pudimos haber ganado también con Marathón, pero todavía nos falta tiempo para encontrar la mejor forma, nos falta un acondicionamiento físico. Estoy seguro que de a poquito nos iremos poniendo como queremos”, indicó Troglio post encuentro.

Olimpia vs. Real Sociedad: cómo llega la Real

Los dirigidos por Jhon Jairo López ciertamente arrancaron con el pie derecho. Vienen de remontarle 3-2 a Victoria, vencer 1-0 a Olancho y recientemente derrotaron 2-1 a Lobos UPNFM: en este cotejo, los tocoeños nuevamente corrieron de atrás en el marcador para darlo vuelta gracias al doblete de un inspirado Carlos Bernárdez (69′, 73′).

“Vivivos un momento gozoso, muy bonito, pero con los pies en la tierra porque el fútbol es muy cambiante. Hemos dado un gran paso para lograr el primer objetivo, que es alejarnos del descenso”, le dijo Ruiz a Diario Diez, quien buscará quitarse una espina en la primera prueba de fuego del equipo: “Olimpia es al único equipo que no le he podido ganar, solo le he sacado tres empates”.

Olimpia vs. Real Sociedad: la tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2024

