Esta noche, Motagua visitará a Génesis por la 4ª jornada del Clausura 2024 de la Liga Nacional de Honduras. Las Águilas Azules, sextas con 4 puntos, buscarán su segundo gane del torneo para acercarse a los primeros puestos; aunque los Carpinteros quieren aprovechar la localía para dejar atrás su mal arranque y seguir mirando de reojo el descenso: están a 7 unidades de la zona roja.

Motagua vs. Génesis: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

Motagua y Génesis se enfrentarán hoy, domingo 4 de febrero, a las 19:00 horas, en el Estadio Carlos Miranda de Comatagua. El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de Deportes TVC, el nuevo canal de Claro.

Motagua vs. Génesis: la tabla de posiciones EN VIVO del Clausura 2024

Motagua vs. Génesis: cómo llega el Ciclón

Los dirigidos por Diego Vázquez recuperaron la sonrisa. Después de empatar 2-2 con Olancho y caer 3-1 frente a Real España, derrotaron 3-0 a Victoria en Danlí siendo claramente superiores: Agustín Auzmendi (15′), “Camellito” Delgado (67′) y Carlos Mejía (81′) hicieron gala de su poder de fuego.

“Me gustó mucho en el primer tiempo como generamos amplitud, llegando por los costados y por muchos momentos jugando a dos toques. Y en el segundo lo terminamos de ganar, estuvimos bien parados, sufrimos muy poco, por lo que me gustó el equipo por muchos momentos”, aseguró el DT argentino.

Motagua vs. Génesis: cómo llegan los Carpinteros

El conjunto de Reynaldo Tilguath no inició bien su segundo torneo en la Liga Nacional. No pudo sostener la ventaja en las dos primeras fechas, igualando 2-2 con Olimpia y 1-1 con Victoria, y luego fue goleado 3-0 de forma estrepitosa ante un muy superior Marathón.

“No me voy contento, este no es el equipo que estamos acostumbrados a ver, tuvimos dudas, temores, no sé por qué les ha costado en esta cancha. Marathón ganó bien (…). Nosotros todavía estamos viviendo el buen partido ante Olimpia, ese es el problema del futbolista hondureño”, aseguró Tilguath.

Motagua vs. Génesis: último partido entre ambos

El último cruce entre Motagua y Génesis tuvo lugar el pasado 29 de septiembre, en el marco de la fecha 11 del Apertura 2023. Aquel día, el conjunto de Diego Vázquez se impuso 1-0 gracias al gol de Lucas Campana (82′).

¡No te quedes atrás! Sigue de cerca las últimas noticias del fútbol centroamericano uniéndote a nuestro canal de WhatsApp.