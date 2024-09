No solo jugará ante Jamaica: el fantasma contra el que luchará Honduras

La Selección de Honduras se enfrentará este martes 10 de septiembre frente a Jamaica por la segunda fecha de la Liga de Naciones Concacaf. La Bicolor ganó en su presentación el pasado ante Trinidad y Tobago por 4-0, mientras que Los Reggae Boyz no pasaron del empate frente a Cuba.

Este buen presente es una gran oportunidad para los de Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta que enfrente tendrán un rival de jerarquía que no está en su mejor momento y al cual no le puede ganar hace más de una década. Los dirigidos por Steve McClaren no pudieron vencer al conjunto cubano jugando con un hombre más durante 45 minutos y dejaron algunas dudas.

Jamaica tendrá a figuras de la talla de Michael Antonio, delantero del West Ham. Desde el arranque estará el extremo del Leicester City, Bobby Decordova-Reid y también el zaguero central Ethan Pinnock, que milita en el Brentford. Además, por el extremo izquierdo jugará el ex Premier League Demarai Grey.

¿Cuándo fue la última vez que Honduras le ganó a Jamaica?

La Bicolor tiene un historial negativo frente a los jamaiquinos, especialmente en el siglo actual. Los Reggae Boyz gozan de una racha más que positiva con cinco triunfos consecutivos en los últimos cinco encuentros entre Copa de Oro, Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, Liga de Naciones Concacaf y un juego amistoso.

La última vez que la Bicolor logró quedarse con la victoria ante Jamaica fue 11 años atrás. Por la clasificación al Mundial de Brasil 2014, el 11 de junio de 2013 Honduras se impuso por 2-0 con los goles de Bonek García y Roger Espinoza. Luego hubo un empate por 2-2 en el mismo año y después llegaron los cinco triunfos en fila de los jamaiquinos.

¿A qué hora es el partido entre Honduras y Jamaica?

Por la segunda fecha del grupo B de la Liga de Naciones, Honduras y Jamaica jugarán este martes 10 de septiembre desde las 20 horas en el Estadio Nacional “Chelato Ucles”.