La Selección de Honduras superó 4-0 a Trinidad y Tobago en su debut de la Liga de Naciones de la Concacaf, resultado que no lo conforma y Reinaldo Rueda ahora se enfoca en el juego del martes versus Jamaica, en el que sabe que aún hay aspectos por mejorar.

Rueda charló antes del duelo ante los reggae boyz en el que fue claro en decir que el juego es vital, tomando en cuenta las dos visitas en el cierre de la fase de grupos, incluido a la cancha de los jamaiquinos, es por eso que espera que sus jugadores tengan un buen desempeño.

¿Qué debe mejorar Honduras ante Jamaica?

“Seguir priorizando en lo que queremos, creo que esto nos fortalece para la tensión de los muchachos y validar con un buen juego contra Jamaica por todo lo que significa la clasificación, jugaremos de visitante contra Guyana y el mismo Jamaica. De modo que es importante el análisis y que esto se ratifique en el próximo juego”

¿Mantendrá el mismo estilo que se mostró contra Trinidad y Tobago ante Jamaica?

“Eran las situaciones que teníamos frente a Trinidad, en algunos minutos cambiamos el sistema ante Jamaica, vamos a evaluar lo que hizo Cuba, antes que todo era recuperar el plantel de jugadores, conservar la parte emotiva, lo importante es saber que será un rival difícil, quizá tiene un nivel competitivo por el tipo de jugadores que tiene, por las ligas donde actúan, sabemos que será un partido difícil”

¿Qué falta para ver la mejor versión de Honduras?

“Ese es el desafío, es lo que hablamos justo en la charla técnica, completamos casi diez meses de esa primera ilusión, de ese noviembre 17, no han sido fáciles, está todo el compromiso, está toda la convicción, han sido meses difíciles con jugadores lesionados, Luis viene sin ritmo, viene de hacer algunos minutos en USA, no ha jugado cinco partidos en cinco meses o más, Choco cambió liga, no hemos podido volver a juntar el equipo completo, esa es la dinámica de selecciones, ojalá podamos conservarlos con buena actitud.

¿Cómo tomó el triunfo ante Trinidad y Tobago?

“El fútbol de ellos fue muy auténtico, lo peor que se les puede dar es confianza, porque saben jugar, por eso este juego era de mucha tensión, llegaron los goles en el momento oportuno, estuvimos muy ansiosos, muy acelerados, en los primeros 20 o 30 minutos hicimos un partido equivocado, después llegó el talento y los goles que nos dieron la tranquilidad”