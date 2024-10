La Selección de Honduras recibió un fuerte golpe hace casi dos años, cuando se le notificó que Estados Unidos había convencido a Keyrol Figueroa, hijo del histórico Maynor, para que se uniera a su selección en la categoría Sub-17 y ahora lo hace en la Sub-20, historia que lamentablemente se repetiría con otro futbolista.

Los de las barras y las estrellas ahora están tras Nayrobi Vargas que milita en el Mainz de Alemania y que es uno de los grandes prospectos de los catrachos, pero debido a sus raíces estadounidenses, también tiene opciones de ser parte de su combinado para un futuro.

¿Cambiará a Honduras por Estados Unidos?

Vargas ya sabe que es jugar para la H, pero lamentablemente no le ha ido nada bien en la Sub-17 y en la Sub-20, en el que ha tenido resultados negativos al no lograr los respectivos boletos mundialistas y tener actuaciones discretas, algo que no sucede en su club.

Aunque no hay una información oficial, páginas de Estados Unidos especializadas en las categorías menores, han dado a conocer que la US Soccer estaría analizando sumar al catracho, tomando en cuenta que ya se jugará la Copa del Mundo Sub-20 y así unirlo con Keyrol Figueroa.

“Mi corazón siempre ha estado con Honduras desde que era niño viendo el gol de Carlo Costly en el 2014. Eso siempre queda en tu mente, en tu vida y cosas así. Es por eso que mi corazón siempre es por la H. Admiro a Carlo Costly, Carlos Pavón y también a Maynor Figueroa”, dijo Nayrobi Vargas hace unos meses a Diario Diez.

Actualmente ha disputado 10 partidos con el Mainz Sub-21 donde lleva tres asistencias, pero no ha anotado. Y fue una de las grandes figuras en el triunfo de la Sub-19 del Mainz II por la copa alemana IKK A Júnior Association Cup Southwest donde anotó tres goles.