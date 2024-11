Sin filtro: Carlo Costly le dice a Reinaldo Rueda todo lo que piensa sobre Romell Quioto.

En una reciente conversación con el periodista Rely Maradiaga, Carlo Costly, histórico delantero de la Selección de Honduras, expresó su respaldo a la decisión del entrenador Reinaldo Rueda de no convocar a Romell Quioto.

Costly, quien ha vivido de cerca la presión y las dinámicas de los equipos nacionales, comentó que la medida tomada por Rueda es acertada y está enfocada en mantener la cohesión y el balance del grupo.

Sin embargo, la decisión del técnico ha generado opiniones divididas entre los seguidores del fútbol hondureño. Algunos aficionados creen que Romell Quioto, con su talento y experiencia, podría haber aportado mucho al equipo en sus compromisos actuales.

ver también La máxima preocupación de Reinaldo Rueda previo al Honduras vs. México que ya causó terror en la Liga MX

“Al profe Rueda no le gusta que jueguen con él y él no juega con nadie, siempre está bien metido en la parte deportiva y de disciplina. Yo le doy un aplauso al profesor porque si vuelve a llamar a Romell Quioto y hay otro jugador que hace lo mismo entonces se arma un quilombo ahí porque perdonaste a aquel yo también lo voy a hacer“, comentó Costly

“Trajiste a Quioto y te faltó el respeto entonces yo también me voy a ir por tres días y no voy a acatar tus órdenes, pero me tenés que llamar porque perdonaste al otro, entonces se arma un solo relajo y no hay disciplina”, sentenció Costly.

Publicidad

Publicidad

La postura de Costly subraya la importancia de la disciplina y la gestión de vestuario en el fútbol profesional. Aunque Quioto es un jugador destacado con un historial que lo respalda, la prioridad de un seleccionador es mantener un entorno que propicie la unidad y la concentración.

¿Cuándo se enfrentarán Honduras y México por la Liga de Naciones Concacaf?

Honduras y México se verán las caras el próximo 15 de noviembre en el estadio Morazán de San Pedro Sula para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones. La serie se definirá cuatro días después, el 19 de noviembre, en el estadio Nemesio Diez de Toluca.