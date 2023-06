Marcelo Santos, defensor de la Selección de Honduras, se ha convertido en uno de los lideres del equipo y eso le ha permitido ser titular. Previo al juego ante Qatar, fue el encargado de hablar, en el que fue autocrítico con respecto al mal desempeño que han tenido.

“El partido ante México nos afectó en lo anímico, somos conscientes que perdimos de una manera fea, entramos dormidos porque nos anotan en el primer minuto, son situaciones que no deben pasar, debemos estar más concentrados, no se debía perder así, estamos tocados. Tenemos que ser maduros en ese aspecto, darle vuelta a la página porque se vienen dos partidos que necesitamos ganar para avanzar a la siguiente fase. Hay que mejorar lo poco que hicimos el partido pasado, no hay que lamentarse porque tenemos una revancha a la vuelta de la esquina”, dijo.

Sobre las palabras de Diego Vásquez tras perder ante México comentó: “Nos dijo que era doloroso, más la forma por la que se dio, pero que esto es fútbol y hay que mejorar lo malo que se hizo, sabiendo que tenemos la oportunidad de poder reivindicarnos en los próximos partidos. Esperamos en Dios que saquemos el triunfo mañana ante Qatar, un rival bastante difícil, pero con la convicción de ganar”

“Los responsables somos todos, nosotros llevamos la mayor parte porque somos lo que estamos dentro de la cancha. Por allí el técnico puede plantearte algo o mostrar un sistema, pero los que están en la cancha somos nosotros, por ende debemos jugar los partidos de una manera diferente en cuanto a estar más concentrados y dar lo mejor de cada uno de nosotros”, agregó.

Acerca del estado del plantel comentó: “Estamos unidos y pensamos que hay un buen equipo, a veces los resultados negativos vienen a desmoralizarlo a uno, pero en este caso hay líderes que en ese aspecto que tratan de demostrar su liderazgo y experiencia, y en ese caso tratar de mostrar cosas diferentes en los partidos. Esperamos plasmarlo mañana”.