El extremo hondureño Luis Palma vive horas de ensueño después de erigirse como una de las figuras de Celtic en el empate 2-2 con Atlético de Madrid por el Grupo E de la Champions League 2023-24. Jugó 62 minutos y, además, convirtió un golazo para que los suyos pasaran al frente de forma provisoria.

Sin embargo, horas antes del partido habló con el diario MARCA de España e hizo un repaso por su carrera. Aquel joven que vendía “pollo y verduras en un carro de paila” junto a su padre fue escalando con humildad y trabajo, pasando por Vida, Real Moncarchs (USL) y Aris Salónica (Grecia), hasta llegar al sitio donde está hoy.

“Hubo personas que me motivaron a tomar el fútbol como un trabajo a mi corta edad, a tomar una responsabilidad. Así que lo fui haciendo y es una bendición de Dios que ahora estoy en el club más grande de Escocia. Mis papás están más orgulloso que yo, me da tranquilidad”, comentó Palma.

A lo largo de su trayectoria, fue citado en múltiples ocasiones a la Selección de Honduras, donde vivió capítulos inolvidables. Para bien, como cuando fue héroe en su tierra al anotar el tanto del triunfo 2-1 sobre Estados Unidos por la semifinal del Preolímpico que clasificó a la ‘H’ a Tokio 2020. Y para mal.

El día que Haaland le metió nueve goles a Honduras

Un año antes de dicha proesa, Luis Palma fue una de los rostros ligados a la estrepitosa derrota 12-0 de la Bicolor contra Noruega por el Mundial Sub-20 de la FIFA 2019. Aquel 30 de mayo, el mundo del fútbol comenzó a escuchar un nombre que hoy en día le es más que familiar: Erling Haaland.

El por entonces atacante del RB Salzburgo entró en los libros de historia al convertir nueve goles —los ocho primeros con su pierna inhábil, la izquierda, y el restante de penal—. De esta forma, destronó al brasileño Adailton, quien en la edición 1997 le hizo cinco tantos a Corea del Sur.

Cuando desde MARCA le recordaron este hito, el “Bicho” reveló que se trata todavía de una herida abierta: “No me lo recuerde, que me enveneno yo solo. Podemos decir que fue una tragedia para nuestra selección y lo que era Honduras. Nos marcó, pero aquello me dio madurez”.

Aunque aquello lo motivó a ser un mejor atleta durante el parón por el Covid: “Me cuidé, gracias a mi mamá que es la que sabe todo, en la alimentación porque fueron seis meses que no podíamos salir de casa e hice un gimnasio y bicicleta (…) Volví de la pandemia y empecé anotando goles, con asistencias, y en un año y medio muy excelente pude salir a Grecia”.

¿Cuántos goles lleva Luis Palma en Celtic?

Desde que llegó al conjunto escocés, Palma sumó 330 minutos a lo largo de 7 partidos entre Champions y Scottish Premiership: en total, convirtió 3 goles y dio una asistencia.