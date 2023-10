Luis Palma está teniendo un gran inicio de temporada con el Celtic de Escocia, tanto en la Liga local como en la UEFA Champions League, en la que el miércoles destacó al anotarle un gol al Atlético de Madrid. Germán Burgos, su exentrenador e icono de los colchoneros habló a Diario Diez del crecimiento que ha tenido el hondureño.

¿Cómo ha visto a Luis Palma?

“Lo he visto mejor que como lo deje en el Aris. Ha ido evolucionando y ha comprendido que uno necesita ser profesional porque no basta solo con jugar bien. Hay que vivir para jugar y jugar para vivir. Yo a Luis le dije que él va ser lo que quiera ser, no tiene techo a pesar de su temprana edad”, dijo.

“Cuando el jugador ve a un entrenador que lo apoya y le da continuidad se lo agradece eternamente y es lo que está pasando con Luis. Hemos tenido muchas charlas y la verdad que estoy muy feliz por el hecho que le salgan muy bien las cosas y que pueda seguir evolucionando. Mi deseo es que lleve todo ese fútbol que tiene a su selección”, agregó.

¿Cómo lo ayudó cuando lo entrenó en Aris?

“Palma ya estaba en el Aris cuando yo llegué y vi que a él teniendo mucha habilidad y velocidad no lo ponían a jugar. El equipo tenía como cinco fechas sin ganar, es más, no podía hacer un gol, luego llegamos nosotros (nuevo cuerpo técnico) y lo fuimos poniendo de a poco. Recuerdo que ante el AEK de Atenas lo pusimos de titular y marcó su primer gol, lo primero que hizo fue venir a abrazarme y yo no me di cuenta porque no sabía si era conmigo o alguno de sus compañeros. Ese gesto me lo guardo en mi corazón”, indicó.

“En el fútbol pasa esto cuando un jugador encuentra en quien depositar sus esperanzas y sus ilusiones. A pesar de que Luis viene de un país donde la formación de futbolistas es complicada por los problemas económicos y otros factores”, acotó.

¿Ve posible que sea fichado por el Atlético de Madrid?

“Te digo algo si el próximo partido Palma le marca al Atlético, lo van a ir a buscar. Ya le metió uno si le mete el otro estoy seguro que lo buscarán, jajaja”, finalizó diciendo el argentino.

