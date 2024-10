El delantero hondureño no está sumando minutos en el equipo escocés.

Luis Palma no está pasando por un buen momento en el Celtic de Escocia. El delantero de la Selección de Honduras no es tenido en cuenta por el entrenador Brendan Rodgers. Desde que comenzó la temporada 2024-2025 en Europa, el ex Aris Salónica apenas sumó 106 minutos de juego en cuatro partidos (solo fue titular en uno).

Este martes, nuevamente Palma fue suplente en el partido de Champions League de su equipo en la dura derrota por 7-1 frente al Borussia Dortmund. En la primera fecha, en el triunfo por 5-1 contra el Bratislava tampoco ingresó y está lejos de lo que fue la temporada anterior en la que tuvo gran participación.

Si bien en el duelo ante los alemanes estuvo en el banco de suplentes, Luis Palma ni siquiera fue llamado el último fin de semana para jugar por la Premiership contra el St. Johnstone. Por este motivo, el hondureño tendría los días contados en el club escocés.

El reemplazo y los millones que pide el Celtic por Luis Palma

Desde Escocia, Luis Palma recibió varias críticas por parte de los aficionados del Celtic debido a su bajo rendimiento. Por esta razón, según el medio británico Daily Record, el equipo escocés está buscando al extremo Michel-Ange Balikwisha, que pertenece al Royal Antwerp.

Ante este posible fichaje, el que dejaría su lugar sería Palma, ya que no es tenido en cuenta y sería vendido para recaudar para la contratación del belga. El medio citado asegura que en Celtic piensan venderlo por un precio cercano entre los 6 y 8 millones de euros.

De continuar con este presente, la salida del hondureño será un hecho. No juega y hasta no fue convocado en varios encuentros. De esta manera, pierde gran ritmo para su participación con la Selección de Honduras.

¿Cuándo juega la Selección de Honduras?

Luis Palma, que fue titular en los últimos dos partidos de la H, seguramente vuelva a sumar minutos en la fecha FIFA. La Selección que comanda Reinaldo Rueda debe jugar ante Guayana Francesa el 10 de octubre y frente a Jamaica el 14 de octubre.