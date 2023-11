Tras la controvertida eliminación de Honduras frente a México en el estadio Azteca, Francisco Saybe, vicepresidente de la Fenafuth, salió al frente para expresar su descontento por las polémicas decisiones arbitrales que, a su criterio, condicionaron el desarrollo del encuentro.

El directivo no evitó la confrontación directa con la prensa, particularmente con un periodista mexicano, al defender sus críticas al árbitro salvadoreño Iván Barton; “Usted celebre, si le gusta ganar así está bien, es válido. Ustedes allá no hicieron un tiro al marco”.

Con indignación, expresó su molestia por las acciones de Barton y argumentó que la grandeza de México no debería requerir de factores externos para obtener la victoria: “Hay formas, si vengo acá y me meten tres goles lo aplaudo, pero que venga un árbitro da nueve minutos, está bien, aunque iban once y se siguen jugando, trece y siguen“.

La mirada crítica del vicepresidente de la Fenafuth no se limitó al árbitro o al partido en sí, sino que se extendió hacia Concacaf, acusando a la confederación de favorecer sistemáticamente a México en competiciones internacionales. “Mi queja de verdad es sobre ese sistema de que siempre debe pasar México. No encuentro otro culpable, a Canadá le pasó lo mismo”, señaló.

¿Hay ayudas arbitrarias a México para que gane este tipo de partidos?

En sus palabras, Saybe apuntó a un patrón de favorecimiento que, desde su perspectiva, se manifiesta para garantizar la presencia de México y Canadá en la Copa América, dejando en duda la imparcialidad de los arbitrajes y generando un debate que ha resonado en la región.

La postura del vicepresidente de la Fenafuth ha suscitado reacciones encontradas, avivando la polémica en torno a la gestión arbitral y la transparencia en las competiciones de la región, añadiendo un nuevo capítulo a la historia de desencuentros entre equipos y autoridades en el fútbol internacional.

¿Por qué se dieron 11 minutos en el partido entre Honduras y México?

Iván Bartón fue justificando el adicionamiento del tiempo por las nuevas normativas de FIFA. Dio 9 minutos al principio por el poco tiempo neto que hubo y agregó dos más debido a las atenciones médicas que recibieron dos futbolistas de Honduras.

