David Ruiz con tan solo 19 años de edad ha vivido una experiencia increíble en el 2023 tras compartir camerino con Lionel Messi en el Inter Miami, más allá de lo que eso significa a nivel futbolístico para el hondureño. Con todo por delante por aprender, el mediocampista centroamericano podría ver complicada su situación en el equipo tras un posible fichaje directo desde River Plate de Argentina.

Está claro que si bien David Ruiz no ha sido un jugador con un lugar ganado en el once titular de Gerardo Martino, sí ha venido recibiendo oportunidades muy positivas para irse abriendo un lugar en el equipo. Sin embargo, de seguir creciendo la plantilla en número y calidad, sobre todo en su posición, este panorama ya no sería tan favorable para el catracho.

¿Qué jugador de River Plate podría llegar al Inter Miami?

Según informó la Página Millonaria, Agustín Palavecino, argentino de 27 años de edad y mediocampista actualmente en River Plate, es el jugador que podría llegar al Inter Miami. El club está plenamente informado de la situación y ahora aguarda que el representante del jugador inicie las negociaciones pertinentes. Al parecer, la directiva estaría dispuesta a facilitar su salida, siempre y cuando el acuerdo sea beneficioso para ambas partes.

En lo que respecta al traspaso, la modalidad contemplada no sería un préstamo, con o sin opción de compra, sino la adquisición directa del jugador. Resta por definir qué proporción del pase se negociará y el monto económico involucrado en la operación. Estos detalles aún no están del todo claros y no se ha proporcionado información adicional al respecto.

De esta manera, River Plate pretende recuperar la inversión total de 3.500.000 dólares por el 65% del pase de Palavecino (primero abonaron u$s 1.800.000 por el 35% y, luego, estuvieron obligados a pagar u$s 1.700.000 por otro 30% porque había jugado más de la mitad de los partidos del 2021), quien tiene contrato hasta diciembre del 2025 y una cláusula de rescisión de € 20.000.000 que hoy está bastante lejos de lo que un club pueda pagar por el jugador argentino.

¿Cómo afectaría este fichaje a David Ruiz?

Agustín Palavecino al ser un jugador mucho más experimentado, jugando en un grande de Sudamérica como River Plate y también portando la nacionalidad argentina para acompañar a Lionel Messi y compañía, sería una prioridad obvia que estaría por encima de otros futbolistas, incluso la del jugador catracho.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.