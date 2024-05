¿Habló sobre si seguirá o no en Motagua? Agustín Auzmendi rompió el silencio

El delantero argentino, Agustín Auzmendi, rompió el silencio tras la eliminación de Motagua en las semifinales del Torneo Clausura 2024 ante Olimpia. A través de sus redes sociales, el delantero argentino dedicó un emotivo mensaje a la afición azul.

Luego de no haber podido llegar a una nueva final, el extranjero expresó su tristeza por no poder alcanzar el objetivo deseado y por no poder contribuir desde el terreno de juego debido a una sanción impuesta por la Comisión de Disciplina. En sus palabras, manifestó su agradecimiento a toda la gente del club y su compromiso de seguir trabajando para lo que viene.

¿Qué fue lo que dijo Agustín Auzmendi en sus redes sociales?

“Un semestre más que se termina, con una tristeza muy grande de no poder conseguir el objetivo y más aún de no poder ayudar a mis compañeros desde adentro por injusticias. Siempre agradecido con toda la gente de este hermoso club. Y aunque esta vez no llegamos al destino deseado, seguiremos trabajando para lo que viene“, publicó Auzmendi.

En las Águilas temen que sea una despedida, debido a que tiene ofertas sobre la mesa que podrían tentarlo para irse. Por ahora, el futuro del argentino es una incógnita y varios equipos, tanto de la región como de afuera de Centroamérica, lo quieren.

La publicación de Agustín Auzmendi en su cuenta de Instagram.

¿Cómo le fue a Agustín Auzmendi en este Clausura 2024?

Durante el Torneo Clausura 2024, Auzmendi volvió a destacar como una de las principales figuras de Motagua, demostrando su calidad con 10 goles y 6 asistencias. Su presencia en el campo marca una diferencia significativa para las águilas azules, desde su llegada al conjunto capitalino acumula 24 tantos.

¿Cuánto le queda de contrato a Agustin Auzmendi?

Con un año restante en su contrato, el delantero argentino tiene la determinación de cumplir su compromiso y seguir siendo una pieza clave en el esquema del equipo. Su talento y entrega en el campo lo convierten en un activo invaluable para el club, y su renovación refleja la confianza mutua entre el jugador y la institución.

La afición de Motagua espera poder contar con Auzmendi para la próxima temporada. Con su talento y liderazgo, el atacante continuará siendo un pilar fundamental en la búsqueda de los objetivos del equipo.