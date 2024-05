El talentoso futbolista hondureño Kervin Arriaga ha vuelto a brillar con luz propia en la MLS, siendo reconocido como parte del once ideal de la jornada 12. Esta distinción llega como resultado de su destacada actuación con el Minnesota United, equipo al que ha regresado tras superar lesiones y retomar su mejor nivel bajo la dirección técnica de Eric Ramsay.

Arriaga, apodado “El Misilito”, tuvo un desempeño excepcional el pasado sábado durante el encuentro contra el Atlanta United, donde no solo fue titular, sino que también logró anotar un gol crucial para su equipo. Su destacada actuación en este partido le ha valido el reconocimiento por parte del torneo estadounidense, siendo seleccionado como uno de los jugadores destacados de la jornada.

El futbolista de la selección de Honduras comparte este prestigioso once ideal con astros de la talla de Lionel Messi y Luis Suárez, quienes brillaron con el Inter Miami en su enfrentamiento contra el New York Red Bulls. Además, figuras como el italiano Federico Bernardeschi del Toronto FC y Cristian Espinoza del San José Earthquakes también forman parte de esta selección destacada por la MLS.

El XI ideal de la MLS con Kervin Arriaga

El XI ideal de la jornada 12 de la MLS. (Foto: MLS)

Tras enfrentar lesiones a comienzos de año, Arriaga ha demostrado una notable mejoría física y un excelente rendimiento en el terreno de juego. Ha logrado sumar tres partidos consecutivos completando los 90 minutos con el Minnesota United, lo que evidencia su capacidad para contribuir al equipo de manera consistente.

Es importante destacar que, además de su regreso al nivel óptimo, el catracho ha sido reubicado en la posición de defensa central, una decisión estratégica que ha sido respaldada por su destacado desempeño en el campo y que ha convencido a su técnico de la validez de esta elección.

¿Qué dijo el entrenador del Minnesota United sobre Kervin Arriaga?

Terminado el partido, el DT del Minnesota se rindió ante el hondureño: “Yo pienso que fue fenomenal el esfuerzo de Kervin Arriaga. Lo que tengo que decir. Es que me siento realmente complacido, porque numero uno, el compromiso de venir y jugar no es realmente simple. Y yo hubiera entendido si ambas partes hubiesen decidido no hacerlo“.