Acaba de ser campeón con Motagua y tiene todo listo para ser legionario

FC Motagua se proclamó campeón del Torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras, luego de superar a Olimpia en la Gran Final, aunque después de este gran momento se ha dado a conocer que podría perder a Luis Vega, quien fue una de las figuras del equipo.

ver también La razón por la que Diego Vázquez no estuvo en la premiación de Motagua tras ganarle a Olimpia

Vega charló con Diario Diez, en el que reveló que tiene ofertas para ir a jugar en el extranjero, aunque no dejó claro en que país estaría jugando, confirmó que se siente listo y con la responsabilidad de afrontar un nuevo reto, prácticamente dando por hecho su cambio de aires.

¿Qué representa este título para Luis Vega?

Representa el esfuerzo de todo el torneo desde que empezamos pretemporada, creo que ha sido un regalo muy hermoso en una navidad hermosa, para pasar una navidad en familia, estar unido, todo es gracias a Dios, a la afición, al cuerpo técnico, a los jugadores en los momentos difíciles.

¿A qué sabe ganarle al Olimpia?

Sabemos que es el más grande de Honduras, es el equipo que más títulos tiene, siempre es una revancha, gracias a Dios se me dio. Siempre es especial, gracias a Dios se me dio, le he anotado cuatro goles a Olimpia, es una euforia grande y ganar un título, mucho más.

¿Tiene contrato?

Sí, vamos a ver si hay posibilidades de salir al extranjero, si no nos quedaremos con Motagua.

¿Le han llegado ofertas?

Sí, han llegado varias, hay que sentarnos, trabajar con mi representante y que sea lo que Dios quiera.

Publicidad

Publicidad

ver también Motagua vuelve a ser verdugo de Olimpia y le roba el fichaje que tanto deseaba

¿Qué opina sobre ser legionario?

Es un sueño ser un legionario más, es un anhelo que quiero cumplir. Espero hacer un buen papel, quiero regresar hasta mi retiro. Uno quiere ir, estar allá, buscar lo mejor para la familia, dar lo mejor, dar de regreso lo que los padres le han dado a uno.