“Es mi concepto”: Jeaustin Campos deja recado sobre las convocatorias que llegará a Costa Rica y al Bocha Batista

Jeaustin Campos es el actual sublíder del Clausura 2026; su equipo, Real España, comparte el liderato con Motagua con la misma cantidad de puntos (26) y se ha convertido en uno de los clubes que mejor juega en Honduras.

El entrenador tico se ha ganado el respeto de la prensa deportiva, que ya le preguntó sobre la primera convocatoria del entrenador José Francisco Molina con la Selección de Honduras.

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Campos fue consultado si en las selecciones se debe tomar en cuenta la edad de un jugador para que entre en la lista, esto ante la ausencia del delantero Eddie Hernández (35) que pese a su buen momento, no estará con La H.

El estratega tico fue claro en su respuesta y brindó un concepto de cómo se debe conformar la convocatoria en una selección nacional, mensaje que seguramente llegará a Costa Rica y al entrenador Fernando Batista.

Las palabras de Jeaustin Campos

“Creo que la selección es precisamente eso, es una selección de buenos jugadores, aunque haya un proceso en camino. Eso es la selección, insisto, sacando el tema de Eddie (Hernández)”, comenzó diciendo en conferencia de prensa tras el empate 1-1 ante Motagua.

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“Es mi concepto de selección: son los que están en el mejor momento de acuerdo a la idea de cada entrenador, su idea táctica, su perfil y su propuesta, no tanto por las edades. La selección siempre es un honor representarla; aunque estemos eliminados, hay que hacerlo con responsabilidad porque es competir con la bandera de tu país“, cerró el DT.

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Con lo anterior, Jeaustin Campos deja clara la idea de que, para él, los años de un futbolista no determinan si debe ser o no convocado, sino el momento que vive en el presente, sin importar en qué país juegue.

Entre tanto, Costa Rica ya prepara sus primeros amistosos con Batista al frente de “La Sele”. El 27 de marzo lo harán ante Jordania y el 31 de marzo ante la República Islámica de Irán.