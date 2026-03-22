Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua sigue invicto y Jeaustin Campos sufre con Real España

El Real España de Jeaustin Campos no pudo terminar con el invicto de Motagua en el Clausura 2026 y empató 1-1 en el estadio Nacional “Chelato” Uclés por la jornada 14 de la Liga Nacional.

Motagua demostró a lo largo del encuentro mayor volumen en ofensiva, pero la suerte no los acompañó para sacar un nuevo triunfo que los colocara lejos de su máximo perseguidor.

El único tanto de La Máquina Aurinegra fue marcado por su goleador Eddie Hernández que ya suma once tantos y vive uno de sus momentos más dulces en el fútbol nacional.

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La anotación de Hernández llegó a los 34 minutos tras un saque de banda desde la derecha y, tras la asistencia de un compañero, Eddie Hernández se elevó para vencer la portería de Luis Ortíz con un certero cabezazo.

Este empate deja a los de Jeaustin Camposen la segunda posición de la tabla con 26 unidades, mientras Motagua queda relegado a la segunda posición con 26 puntos.

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Mientras los de Javier López lograron el empate. John Kleber fue el anotador; con un disparo cruzado venció la portería de Luis “Buba” López a los 82 minutos.

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Con este resultado, el Ciclón Azul tiene una marca de siete partidos ganados y cinco duelos que culminaron con empate. Es el único invicto en lo que va del torneo.

Así marcha la tabla del Clausura 2026

Equipo Puntos PJ Motagua 26 12 Real España 26 13 Marathón 21 13 Olimpia 19 12 Olancho 18 12 Lobos UPNFM 13 12 Platense 11 12 Choloma 11 12 Victoria 10 12 Génesis 10 12 Juticalpa 10 12

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Los resultados de la jornada 14

Marathón 2-1 Victoria

Motagua Real España

Juticalpa Olimpia

Lobos UPNFM vs. Olancho (Lunes 23 de marzo)

Choloma vs. Génesis (Martes 24 de marzo)

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Así se jugará la jornada 15

Miércoles 25 de marzo

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Choloma vs. Platense

Victoria vs. Motagua

Jueves 26 de marzo

Génes vs. Juticalpa

Olimpia vs. Lobos UPNFM

Real España vs. Marathón