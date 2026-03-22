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Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026: Motagua sigue invicto y Jeaustin Campos sufre con Real España

El equipo de Jeaustin Campos estuvo cerca de derrotar a los de Javier López, quienes hicieron todo para merecer hasta el triunfo.

José Rodas

Por José Rodas

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Motagua logró sacar el empate en los últimos minutos del encuentro y sigue líder. Foto: X Motagua.
Motagua logró sacar el empate en los últimos minutos del encuentro y sigue líder. Foto: X Motagua.

El Real España de Jeaustin Campos no pudo terminar con el invicto de Motagua en el Clausura 2026 y empató 1-1 en el estadio Nacional “Chelato” Uclés por la jornada 14 de la Liga Nacional.

Motagua demostró a lo largo del encuentro mayor volumen en ofensiva, pero la suerte no los acompañó para sacar un nuevo triunfo que los colocara lejos de su máximo perseguidor.

El único tanto de La Máquina Aurinegra fue marcado por su goleador Eddie Hernández que ya suma once tantos y vive uno de sus momentos más dulces en el fútbol nacional.

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La anotación de Hernández llegó a los 34 minutos tras un saque de banda desde la derecha y, tras la asistencia de un compañero, Eddie Hernández se elevó para vencer la portería de Luis Ortíz con un certero cabezazo.

Este empate deja a los de Jeaustin Camposen la segunda posición de la tabla con 26 unidades, mientras Motagua queda relegado a la segunda posición con 26 puntos.

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Mientras los de Javier López lograron el empate. John Kleber fue el anotador; con un disparo cruzado venció la portería de Luis “Buba” López a los 82 minutos.

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Con este resultado, el Ciclón Azul tiene una marca de siete partidos ganados y cinco duelos que culminaron con empate. Es el único invicto en lo que va del torneo.

Así marcha la tabla del Clausura 2026

EquipoPuntosPJ
Motagua2612
Real España2613
Marathón2113
Olimpia1912
Olancho1812
Lobos UPNFM1312
Platense 1112
Choloma1112
Victoria 1012
Génesis1012
Juticalpa 1012
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Los resultados de la jornada 14

  • Marathón 2-1 Victoria
  • Motagua Real España
  • Juticalpa Olimpia
  • Lobos UPNFM vs. Olancho (Lunes 23 de marzo)
  • Choloma vs. Génesis (Martes 24 de marzo)

Así se jugará la jornada 15

  • Miércoles 25 de marzo
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Choloma vs. Platense

Victoria vs. Motagua

  • Jueves 26 de marzo

Génes vs. Juticalpa

Olimpia vs. Lobos UPNFM

Real España vs. Marathón

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