Saprissa vs. Herediano: todas las finales que jugaron antes de volver a verse por el Clausura 2026

El Monsturo y el Team se enfrentaron en nueve ocasiones en finales del torneo local y así les fue. Este miércoles se vuelven a ver.

Deportivo Saprissa y Club Sport Herediano volverán a cruzarse en una definición del fútbol costarricense. Esta vez, el escenario será la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026 de la Liga Promérica, una serie cargada de historia y con un condimento especial: el Team tiene en sus manos la posibilidad de ser campeón directo, mientras que el Monstruo necesita ganar para forzar una Gran Final.

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El antecedente no es menor. En finales de campeonato nacional de Primera División, morados y florenses ya se enfrentaron nueve veces. El historial favorece a Saprissa, que ganó seis de esas definiciones, mientras que Herediano se impuso en tres. En esos cruces hubo un equilibrio llamativo en los partidos: seis triunfos para cada uno, seis empates y 25 goles por lado.

2003-04: Saprissa abrió la historia moderna ante Herediano

La primera final de campeonato nacional entre ambos en este registro fue en la temporada 2003-04. La serie comenzó con un empate 1-1 y se resolvió con un 2-1 para Saprissa, que levantó el título ante Herediano en el estadio Ricardo Saprissa.

Saprissa ganó en la 2003-04. (La Nación)

Invierno 2007: el Monstruo volvió a imponerse en una serie cerrada

Cuatro años después, Saprissa repitió ante el Team. El conjunto morado ganó la ida 2-0 y luego sostuvo la ventaja con un empate 2-2 en la revancha, para volver a celebrar frente a Herediano.

El invierno 2007 fue de Saprissa. (saprissaeternoc)

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Invierno 2014: una final de goles y otro título morado

En el Invierno 2014, Saprissa volvió a quedarse con la final. La serie tuvo un primer partido con muchos goles, 4-2, y luego un empate 1-1 que confirmó otra coronación morada ante los florenses.

Aquí festejó de nuevo el Monstruo. (Lente Morado)

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Verano 2017: Herediano rompió la racha con autoridad

El Team tuvo revancha en el Verano 2017. Herediano ganó 3-0 y 2-0, una serie contundente que le permitió cortar la seguidilla de finales perdidas ante Saprissa y levantar el título frente a su clásico rival.

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En 2017 por fin le llegó la hora a Herediano. (La Nación)

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Clausura 2018: Saprissa ganó una final dramática por penales

Un año después, Saprissa recuperó terreno en una definición muy cerrada. La ida terminó 1-1, la vuelta fue 0-0 y el título se resolvió desde el punto penal, donde el Monstruo ganó 4-3.

El 2018 fue de nuevo morado. (Saprissa)

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Apertura 2018: Herediano festejó en la casa morada

En el Apertura 2018, Herediano consiguió uno de sus triunfos más recordados ante Saprissa. Tras empatar 2-2 en la ida, el Team ganó 3-2 en la vuelta y se consagró en el estadio Ricardo Saprissa.

El Team se llevó el título en el Apertura 2018. (Herediano)

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Clausura 2021: Saprissa volvió a pegar en una final apretada

En el Clausura 2021, Saprissa ganó la serie con marcadores de 3-2 y 1-0. Fue otra definición pareja, pero nuevamente con desenlace favorable para el conjunto tibaseño.

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Saprissa 2021 y una marca de época: campeón con barbijo en pandemia.

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Apertura 2021: Herediano respondió en el mismo año

Ese mismo 2021 hubo revancha florense. Herediano ganó la final del Apertura con resultados de 1-0 y 3-2, y volvió a levantar un título nacional frente a Saprissa.

Poco tiempo después, y también con barbijos, Herediano festejó la 29.

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Apertura 2022: Saprissa ganó la última final de liga entre ambos

La final más reciente de campeonato nacional entre Saprissa y Herediano fue en el Apertura 2022. Saprissa ganó 2-0 en la ida, Herediano se impuso 1-0 en la vuelta, pero el global favoreció al Monstruo, que se quedó con el título.

El apertura 2022 fue el turno de la 37 para Saprissa.

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También hubo finales de Copa y Supercopa

Además de las nueve finales de campeonato nacional, Saprissa y Herediano también definieron títulos en Copa y Supercopa. En Copa, los Morados ganaron las tres finales registradas: Gran Bretaña 1950, Copa Presidente 1960 y Copa Juan Santamaría 1972. En Supercopa, el Team ganó en 2020 y 2024, mientras que Saprissa se impuso en 2023.

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