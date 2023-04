Anthony “Choco” Lozano no está pasando por un buen momento en el Cádiz de España. Si bien el equipo está actualmente fuera de los puestos de descenso, no ha marcado un gol en los 30 partidos que van de temporada. Sumado a ello, no fue incluido en la convocatoria por segundo encuentro consecutivo, ya que no estará para el duelo del martes 25 de abril contra Osasuna.

Mucho se ha hablado de lo que está pasando con el catracho. La prensa hace referencia a una molestia por parte de la institución debido a que este habría negociado su fichaje con el Getafe, algo que por un lado está prohibido por FIFA (le quedan más de seis meses de contrato) y que por otro cae mal en el elenco gaditano, ya que los azulones son rivales directos en la lucha por la permanencia.

Sergio González, entrenador de la plantilla a la que pertenece el hondureño, brindó en conferencia de prensa algunas palabras respecto a lo mencionado. “Tenemos lesiones: Meré, Fali, el tema del Choco Lozano y Gonzalo Escalante. (…) El Choco tiene problemas que le impiden entrenar“, expresó quien comanda al submarino amarillo.

Es pertinente señalar que no ha dado mayores precisiones respecto a lo que pasa con el centroamericano, aunque lo ha diferenciado de otros elementos que por diferentes dolencias aún no están en óptimo estado para retornar a la máxima competencia. “Meré tiene una pequeña contractura en el muslo y no acaba de encontrarse bien. Fali, aductor“, indicó. Lo del argentino, en tanto, es una suspensión que aún debe cumplir.

Las dudas sobre la continuidad del latinoamericano sobrevuelan de forma cada vez más cuantiosa y ensordecedora los cielos que en alguna oportunidad fueron calmos para el atacante. Unos que solo se alteraban (pareciera que antaño) al ritmo de los vítores, como cuando ayudó a los suyos a salvarse de la relegación la última temporada o la vez en que marcó un histórico hat-trick.