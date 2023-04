Ángel Torres, presidente de Getafe, habló para DAZN previo al partido de hoy ante el Barcelona, el cual terminó empatado sin goles y mencionó sobre los fichajes que prepararía para la siguiente temporada, en el que destacaría el del hondureño Antony Lozano.

El catracho está en la orbita del equipo madridista desde hace meses, luego que preguntara sobre su situación, aunque Torres fue claro que por el momento su prioridad no es reforzarse porque esperará si se puede mantener la categoría y de esto dependerían muchas cosas.

“Primero debo saber dónde voy a jugar y cuando tenga claro y sepa que voy a estar en primera, que espero que sí. Pues decidiremos a los futbolistas que nos ofrecen, que son muchos, pues decidiremos. Es un buen futbolista, y no gustaría si estamos en primera, si no, no es posible“, dijo sobre Choco.

Además, mencionó que no teme que Cádiz pueda demandarlos, esto luego que se enojaran por las pláticas que han tenido con el hondureño desde hace unas semanas: “Nosotros siempre cumplimos la ley. Si llega algún futbolista libre, su equipo habrá hecho una mala gestión para no conseguir renovarle”.

Choco Lozano todavía está vinculado con los gaditanos y finaliza contrato en mayo, por el momento, no ha charlado nada sobre su renovación, es por eso que Getafe ha comenzado a sondear su situación.