Heimir Hallgrímsson, técnico de la Selección de Jamaica, dio su punto de vista acerca del juego de mañana contra su similar de Honduras, donde iniciará la actividad en la Liga de Naciones de la Concacaf y reconoció que el compromiso será bastante complicado y cerrado.

Aunque a pesar de eso, Hallgrímsson indicó que hay un cierto favoritismo con el equipo que dirige, esto debido a sus antecedentes en los últimos meses. Además, reconoce que la llegada de Reinaldo Rueda con la H puede darles una ventaja, pero que sabrá sacerle provecho a las fortalezas de sus jugadores para sumar los tres puntos.

“Será un partido muy difícil para nosotros, sabemos que Honduras tiene un nuevo entrenador, alguien que conoce a los jugadores muy bien y no podemos predecir cómo jugarán ante nosotros, siento que para ambos será una pelea muy física, porque sabemos que tienen jugadores muy corpulentos, Rueda sabe de Jamaica, de lo que es y es algo bueno y es un entrenador experimentado al que nos estamos enfrentando”, dijo.

“Honduras llega con la ventaja de contar con un nuevo técnico, con mucho prestigio, alguien que conoce a los jugadores muy bien y no podemos predecir cómo jugarán ante nosotros, lo que si les aseguro es que nuestra selección esta lista para enfrentar estos partidos, existe un buen grupo, si me preguntan les diré que Jamaica es la favorita, pero no sé qué opinará la prensa”, finalizó.

¿Cuándo juegan Honduras y Jamaica?

La selección de Honduras visitará la cancha de Jamaica en Kingston este viernes 8 de septiembre a las 19:10 horas en la primera fecha del torneo.