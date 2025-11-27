Es tendencia:
¿Alajuelense o Xelajú? Pedro Troglio pronostica quién será el campeón de la Copa Centroamericana 2025

Pedro Troglio decidió sin filtros quién será el campeón de la Copa Centroamericana. Descubre lo que dijo el DT argentino.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Pedro Troglio definió al campeón de la Copa Centroamericana 2025
© BanfieldPedro Troglio definió al campeón de la Copa Centroamericana 2025

La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú protagonizaron un duelo parejo en el arranque de la final de la Copa Centroamericana 2025, sin que ninguno lograra imponerse en el marcador. El encuentro terminó igualado 1–1 en el Estadio Alejandro Morera Soto, dejando la serie totalmente abierta para la vuelta. Ahora, tomando en cuenta toda su experiencia, Pedro Troglio tomó la palabra y eligió quién será el campeón.

Recordemos que Pedro Troglio llega mantiene un conocimiento profundo del fútbol centroamericano, pues su nombre ha sonado en los últimos con fuerza para dirigir a la Selección de Honduras Honduras.

Además, ya sabe lo que es enfrentar también a Alajuelense en una final regional. En 2022, con Olimpia, le ganó la final de la Liga Concacaf al conjunto manudo.

¿Alajuelense o Xelajú? Pedro Troglio respondió quién será el campeón de la Copa Centroamericana 2025

Pedro Troglio analizó la final de la Copa Centroamericana 2025 reconociendo lo pareja y exigente que es esta serie entre Alajuelense y Xelajú.

Troglio comanda la ilusión de Banfield:
Pedro Troglio – DT De Banfield
Señaló que sería especial ver a Xelajú levantar el título por primera vez, pero también destacó el peso histórico y la fortaleza de la Liga, que para él parte como favorita para quedarse con el título.

Es muy dura esta final, estaría bueno para Xelajú que se le pueda dar por primera vez pero me parece que Alajuelense tiene una historia muy fuerte y tendría que ganar“, afirmó Pedro Troglio inclinándose por La Liga.

Pero al final creo que La Liga tiene todos los boletos para ser campeón, pero al mismo tiempo no estaría feo que le toque a Xelajú“, finalizó. Pedro Troglio en Punto y Pelota en una entrevista con el periodista José Domínguez.

