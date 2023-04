Diego Vásquez, técnico de la Selección de Honduras, fue contactado por Diario Diez, para que diera su punto de vista luego de la derrota ante Canadá y sobre las posibilidades de que sea cesado. El argentino desde su vacaciones en Miami, Florida, dejó claro su punto de vista y espera poder tener más tiempo para desempeñarse con la H.

“Me siento bastante bien, no contento por el resultado ante Canadá, pero bien. Nosotros no nos dejamos llevar por los comentarios, ni por la euforia cuando les ganamos en San Pedro Sula, ni por comentarios de catástrofe porque perdimos en Toronto. Cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores, hay que tener ese equilibrio para crecer”, dijo Vásquez.

Acerca de las posibilidades de que ya no continúe en su cargo opinó: “Bueno, es una pregunta que no me la tenés que hacer a mí, sino a ellos. En su momento me contrataron y el objetivo se logró, ahora necesitamos tiempo para seguir creciendo, es simple la ecuación”.

“Siempre es el objetivo, vemos para adelante, es lo que hacemos. Siempre tratando de dar firme el próximo paso, que es lo que hemos hecho hasta ahora”, contestó el argentino cuando se le preguntó si se ve en la selección catracha dirigiendo la eliminatoria mundialista.

Por último, el sudamericano fue claro en las necesidades que tiene al mando de los hondureños: “Tiempo, el que le dieron a otros técnicos en su momento. Nosotros necesitamos exactamente lo mismo”.