Machillo Ramírez lo respalda: el plan de Joel Campbell con Alajuelense para enfrentar a Olimpia en la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez, atraviesa uno de sus momentos más sólidos de la temporada. El conjunto manudo llega con la moral en alto tras vencer a su eterno rival, Saprissa, en el clásico nacional, un resultado que no solo reforzó su confianza sino que también le permitió recuperar el liderato del Torneo de Apertura 2025.

En medio de este panorama positivo, el equipo se prepara para un nuevo desafío: las semifinales de la Copa Centroamericana ante Olimpia. Con figuras como Joel Campbell siguiendo recomendaciones específicas de preparación para este compromiso.

ver también Castigado por Concacaf: Machillo Ramírez pierde a una figura clave de cara al choque con Olimpia por la Copa Centroamericana

¿Cuál es el plan de Joel Campbell para enfrentar a Olimpia en Copa Centroamericana?

Joel Campbell demostró su compromiso con el alto rendimiento al compartir en sus redes sociales que continuará siguiendo un plan de alimentación específico durante una semana clave para Alajuelense, el mismo que utilizó ante Saprissa para destacarse en el clásico nacional.

El atacante costarricense busca llegar en su mejor estado físico al crucial duelo ante Olimpia, correspondiente a las semifinales de la Copa Centroamericana.

Joel Campbell en su cuenta oficial de IG

Joel Campbell en gran momento con Alajuelense

Campbell atraviesa un momento destacado con Liga Deportiva Alajuelense, siendo una de las figuras clave en las recientes victorias del equipo.

Publicidad

Publicidad

Registra dos goles decisivos en los últimos compromisos, uno ante Herediano y otro frente a Motagua, demostrando su gran nivel de forma antes del crucial duelo por las semifinales de la Copa Centroamericana.

Joel Campbell – Alajuelense

Publicidad

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Olimpia por la Copa Centroamericana?

El esperado duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia se disputará el jueves 23 de octubre, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Publicidad

Dicho encuentro tendrá lugar en el Estadio Alejandro Morera Soto donde se espera un llenazo, a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), donde los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales para tomar ventaja en la serie.