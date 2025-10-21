Es tendencia:
Machillo Ramírez lo respalda: el plan de Joel Campbell con Alajuelense para enfrentar a Olimpia en la Copa Centroamericana

Joel Campbell tiene en la mira el partido ante Olimpia por Copa Centroamericana. Descubre cómo se prepara el atacante de Alajuelense.

Por Marcial Martínez

La Liga Deportiva Alajuelense del Machillo Ramírez, atraviesa uno de sus momentos más sólidos de la temporada. El conjunto manudo llega con la moral en alto tras vencer a su eterno rival, Saprissa, en el clásico nacional, un resultado que no solo reforzó su confianza sino que también le permitió recuperar el liderato del Torneo de Apertura 2025.

En medio de este panorama positivo, el equipo se prepara para un nuevo desafío: las semifinales de la Copa Centroamericana ante Olimpia. Con figuras como Joel Campbell siguiendo recomendaciones específicas de preparación para este compromiso.

¿Cuál es el plan de Joel Campbell para enfrentar a Olimpia en Copa Centroamericana?

Joel Campbell demostró su compromiso con el alto rendimiento al compartir en sus redes sociales que continuará siguiendo un plan de alimentación específico durante una semana clave para Alajuelense, el mismo que utilizó ante Saprissa para destacarse en el clásico nacional.

El atacante costarricense busca llegar en su mejor estado físico al crucial duelo ante Olimpia, correspondiente a las semifinales de la Copa Centroamericana.

Joel Campbell en gran momento con Alajuelense

Campbell atraviesa un momento destacado con Liga Deportiva Alajuelense, siendo una de las figuras clave en las recientes victorias del equipo. 

Registra dos goles decisivos en los últimos compromisos, uno ante Herediano y otro frente a Motagua, demostrando su gran nivel de forma antes del crucial duelo por las semifinales de la Copa Centroamericana.

¿Cuándo juega Alajuelense vs. Olimpia por la Copa Centroamericana?

El esperado duelo entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia se disputará el jueves 23 de octubre, correspondiente al partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025.

Dicho encuentro tendrá lugar en el Estadio Alejandro Morera Soto donde se espera un llenazo, a partir de las 8:00 p.m. (hora de Costa Rica), donde los rojinegros buscarán aprovechar su condición de locales para tomar ventaja en la serie.

