Olimpia dio un golpe de autoridad al vencer 4-1 a Atlas en el juego de ida d ellos octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf. A pesar del resultado, Benjamín Mora, técnico de los zorros, se mostró optimista que se puede hacer un buen partido en la vuelta y por ende se buscará remontar.

“No esperamos este resultado, la llave está abierta, si ellos pudieron hacerlo en casa, no veo por qué nosotros no podamos hacerlo en nuestra casa, así que la esperanza no muere, está todo en juego todavía, es el 50% de la serie y nos queda el otro para pelear”, dijo acerca de que si la serie ya está sentenciada.

“Nosotros venimos a hacer un juego que no se nos dio, venimos de tener un juego de posesión, circulación de la pelota, no encontramos bien los espacios, no tuvimos confianza, nos encontramos con un gol temprano que nos bajó el ímpetu. Sin embargo, en el segundo tiempo, por el afán de anotar el segundo gol, evidentemente quedamos un poco expuestos en algunos momentos, la velocidad de los jugadores de Olimpia, la potencia nos hizo sufrir y fueron eficaces”, agregó.

Sobre las fallas que se cometieron comentó: “Son muchas enseñanzas que te da cada partido. Nosotros tenemos que pensar en lo que debemos de hacer y en lo que podamos hacer para la siguiente llave, por el partido de vuelta. Principalmente pensar en el partido de Liga MX ante León que nos obedece ganarlo y no hay de otra que ganar, muchas enseñanzas ahora más cuando revisemos las acciones del juego”.

Por último, Mora fue consultado sobre si teme ser destituido, tomando en cuenta que en la Liga MX tampoco la está pasando bien: “No, con la directiva no hemos tocado ese tema, ellos sabrán lo que tienen en mente, yo me dedico a entrenar a los muchachos todos los días”.