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Choco Lozano podría sufrir impacto directo en su futuro tras sentencia del Santos Laguna en México

El Santos Laguna sigue buscando soluciones a su difícil momento y la última determinación podría impactar a Anthony "El Choco" Lozano.

José Rodas

Por José Rodas

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Anthony "El Choco" Lozano se encuentra en la última etapa de recuperación tras una grave lesión. Foto: Santos Laguna.
Anthony "El Choco" Lozano se encuentra en la última etapa de recuperación tras una grave lesión. Foto: Santos Laguna.

Anthony “El Choco” Lozano podría sufrir con su futuro en el Santos Laguna que este día anunció la llegada de un nuevo director deportivo que busca un efecto inmediato en la plantilla de cara a los próximos torneos.

Se trata del exjugador Gonzalo Pineda, quien asume la dirección deportiva tras haber dirigido al Atlas en 2024. Ahora, lo hará en la conformación del nuevo Santos.

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Ya busca refuerzos

De hecho, los últimos reportes indican que Pineda ya tendría cerrados los primeros cuatro refuerzos, entre ellos el delantero Eduardo Aguirre.

El jugador de 27 años suma un gol y una asistencia en 546 minutos jugados, distribuidos en 12 apariciones con el Atlas. La llegada de Aguirre le pondría ma´s competencia al “Choco” Lozano.

Además de Aguirre, también tendría cerrada la llegada de Diego González, extremo paraguayo de 23 años y también la de Luis Gamboa, extremo de 17 años surgido en Atlás.

Gonzalo Pineda es el nuevo director deportivo del Santos Laguna. Foto: Fox Sports.

Gonzalo Pineda es el nuevo director deportivo del Santos Laguna. Foto: Fox Sports.

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Cabe recordar que la travesía del seleccionado de Honduras no ha sido la mejor. En 2025 se rompió los ligamentos y en todo 2026 sigue sin participar con el cuadro lagunero.

Lozano de 32 años también fue impactado con su nuevo costo: su valor en el mercado de transferencias bajó de 700 mil a 200 mil euros.

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