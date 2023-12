Carlos Pineda contó el duro momento que vivió en la final de Olimpia vs Motagua

Carlos Pineda fue uno de los futbolistas que se proclamó campeón con Olimpia, luego de vencer 2-1 a Motagua, aunque no todo fue alegría para él y su familia, porque tras el pitazo final contó que vivió un momento fuerte en su vida, pero a pesar de eso lo dejó a un lado para estar en el juego.

¿Qué le pasó a Pineda?

“En la mañana nos levantamos con esa noticia de mi abuelo, la verdad que mi mamá es un apoyo muy fuerte para mí, también mi novia, me dieron consuelo. Mi papá también, tiene un gran corazón, una gran fortaleza y lo que él quiere es que yo juegue y disfrute y agradecido con él por darme esta oportunidad”, dijo.

“Fue duro porque uno no puede estar, uno dice ‘qué hago, estoy aquí encerrado, tengo final en la noche, me voy o me quedó, qué hago con mi papá’. Son decisiones difíciles, uno siempre quiere estar con la familia, pero al final siento que es lo que mi papá hubiera querido”, agregó.

La sensación de salir campeón

“Yo siempre soñé con ser jugador del Olimpia, nunca me imaginé ganar tantos títulos, tener tantas alegrías, no me lo imaginaba, pero eso es lo que llama ser jugador del Olimpia”, aseguró.

“Yo crecí en el INFOP (lugar donde entrenan las menores del Olimpia) lleno de tierra, todos los días llegaba a mi casa y me bañaba, salía rojo por la tierra y hoy estoy aquí luchando por el equipo, entonces los niños pueden creer que se puede”, finalizó.

Por último, Carlos Pineda comentó que no le comentó nada a Pedro Troglio, que se lo guardó al ser un tema personal y que ahora compartirá con su familia en este momento, para después analizar su futuro ante la posibilidad de ir al extranjero.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.